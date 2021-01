Diego Jr. se mete de lleno en la batalla contra Matías Morla: "Va a rendir cuentas"

Diego Junior, hijo mayor de Diego Maradona, declaró que el abogado Matías Morla "esta semana va a rendir cuentas" en la causa por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de noviembre.

En la misma línea que sus hermanas Dalma y Gianinna, que mantienen un histórico enfrentamiento con Morla, Junior apuntó contra el abogado aunque aseguró que no quiere "generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven".

"Entonces, esperaré la rendición de cuentas. No tengo bronca hacia nadie, hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo", agregó. "Yo tengo mi abogado, como mis hermanas. A mí me informa todos los días, hablo con el doctor Luis Enrique Rey siempre, estoy muy feliz de contar con un profesional como él".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Vale recordar que Morla es titular de Sattvica, una sociedad anónima que tiene el 100 por ciento de los derechos legales de las marcas “El 10, ”Maradona“, ”El Diego“, ”La Mano de Dios“, ”Diegol" y otras 54 firmas.

Además, el letrado era cotitular de una cuenta bancaria junto al fallecido jugador de la que -según su abogado Mauricio D'Alessandro- rechazó su parte.

En relación a la causa que investiga la muerte de su padre, Diego Junior adelantó que "no conocía bien la casa ni cómo estaba la situación en Tigre" ya que al momento del deceso estaba internado por coronavirus.

"Tengo algunas dudas pero me las va a aclarar seguramente la causa", acotó mientras espera poder viajar desde Italia para visitar la tumba de Diego y darle su último adiós.

"El amor que tengo por él trasciende esta vida"

Por ahora, Morla eligió la discreción. En una de sus últimas apariciones públicas, durante un homenaje a Diego en la ciudad de Corrientes, expresó que “Diego colaboró en todas partes del mundo en silencio. Se tomó conocimiento de su accionar en medio de esta pandemia pero él siempre fue muy bondadoso, en Venezuela, se encargó con Fidel Castro de la salud de niños en Cuba y, ahora, justamente después de su muerte, esto es lo que hacen sus ideas y su legado. Porque el cuerpo no está más pero sus ideas y su alma están más presentes que nunca”.

"La última palabra que me dijo fue ‘te amo’ y besó mi mano", reveló. "El amor que tengo por él trasciende esta vida ampliamente. Todos estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas, haciendo un duelo. No entendemos bien qué pasó, quién va a ser el responsable, si hay responsables, o qué está pasando".