Diego Junior reapareció en la TV italiana y pidió justicia por Maradona: "Si hay culpables, que paguen"

Diego Armando Maradona Sinagra​, más conocido como Diego Junior, fue el único de los hijos reconocidos por el Diez que no pudo estar presente en el último adiós realizado en Casa Rosada y durante el entierro 26 de noviembre en el cementerio privado Jardín Bella Vista. El italiano estuvo internado a causa de una neumonía que se le originó tras contraer coronavirus, razón por la cual no pudo viajar a Buenos Aires para despedir a su papá.

A más de dos semanas de la muerte de Maradona, Junior rompió el silencio, contó cuál fue el último contacto que tuvo con el difunto DT de GImnasia y se refirió a la causa que investiga la muerte del ex futbolista. “Hice una videollamada con papá en la clínica y papá estaba riendo, estaba muy bien. Después, desgraciadamente, me enfermé de coronavirus y he tenido menos contacto porque yo he estado muy mal”, contó.

Y disparó: “Incluso, a veces no pude responder a ese famoso grupo (en referencia al grupo de WhatsApp de hermanos creado por Gianinna Maradona). Quiero saber qué paso y, si hay algún culpable, que pague porque si hay culpables tienen que pagar. Es justo que paguen y me aseguraré en las oficinas competentes porque quiero saber la verdad”.

Al mismo tiempo, reveló que le iniciará acciones legales a Luis Ventura, luego de que el periodista sorprendiera a todos días atrás al afirmar que Diego Jr. no sería hijo del astro del fútbol, sino de uno de sus hermanos, pese a que el Diez lo reconoció como propio sin hacerse una prueba de ADN. "Me hace reír mucho. No entiendo como gente inteligente puede darle bola. Es muy triste lo que está diciendo. Aparte Luis Ventura miente y lo saben todos", dijo.

Al mismo tiempo, el hijo de Cristina Sinagra cargó con furia contra el conductor de Secretos Verdaderos y afirmó: "Quiere fama, no hay otra. Luis Ventura esto lo va a tener que contar adelante de un juez. Estoy muy mal, fui muy feliz con mi papá". Al enterarse de la muerte del ex capitán de la Selección argentina, Junior acudió a las redes sociales y publicó una emotiva carta para despedirse de Diego.

"Cuánto fui feliz con vos. Ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible. Cuánto voy a extrañar este abrazo, pá de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar. Cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli. ¿Y mis hijos? ¿Cómo harán sin un abuelo tan amoroso? Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo".

Y finalizó: "Papá, capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener. Esperáme y venime a buscar vos cuando llegue mi hora, porque siempre te quise al lado mío, porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada. Buen viaje 10 de mi corazón. Te amo."