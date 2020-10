Diego Latorre se contagió de coronavirus y fue internado por una neumonía: los detalles de su estado de salud

La salud de Diego Latorre empeoró en las últimas horas y debió ser internado en el Sanatorio de Los Arcos. El comentarista deportivo presenta un cuadro de neumonía leve y fiebre alta luego de haber dado positivo de coronavirus días atrás: “Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de neumonía leve. Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante", contó el propio ex jugador de Boca y Racing.

A través de las redes sociales, "Gambeta" publicó un video donde se lo puede ver acostado en la cama de su habitación en el Sanatorio de Los Arcos con el barbijo puesto y algunas dificultades para hablar. “En un momento empezó a llorar Dieguito (el hijo de ambos) diciendo ‘papá no vuelve’, Lola que empezó a decir ‘yo soy la culpable, yo traje el covid’. Se empieza a generar toda una situación", explicó este viernes Yanina Latorre.

Desde su casa, a través de una videollamada con LAM, la panelista se mostró muy angustiada con toda esta situación y no pudo evitar romper en llanto cuando se refirió a la salud de su marido: "Nadie se podía acercar, despedir ni abrazar. Lola lloró un montón, dice que la culpa es de ella. No lo pudimos despedir. Le di un beso en la mano porque no sabés cuándo lo vas a volver a ver. ¡Es una pelotudez lo que estoy diciendo!".

Ante la difícil situación que le toca transitar a Diego, Yanina explicó que se siente "angustiada" y cerró: "Estoy sola con los chicos y no sé si yo tendré el covid”. Cabe recordar que la primera en contraer la enfermedad en la familia fue Lola Latorre, luego de que su coach, Natalia Cociuffo diera positivo. La influencer tuvo que aislarse en su casa y dejó, hasta su recuperación, su lugar en el Cantando 2020.

Si bien su hija se encuentra transitando la enfermedad en óptimas condiciones, la salud de Diego Latorre comenzó a complicarse en los últimos días: tal y como le pasó a Eduardo Feinmann o a Gustavo López, el comentarista comenzó a perder la voz. "Se levantó con otra voz. No tiene olfato y ayer tenía tomada la garganta y el pecho. Si empeora es cuando viene la neumonía y la internación", había pronosticado Yanina días atrás.

Según había explicado, al comienzo pensaron que se trataba de una "paranoia" del propio comentarista, dado que es -según la panelista- hipocondríaco (miedo a sufrir una enfermedad). Me dijo que estaba raro, pero yo no le dí bola porque para él siempre está por morir. Pero el domingo se levantó mucho peor. Creíamos que era una paranoia de él", sentenció Yanina al relatar cómo vive la internación de su marido.

Según pudo saber BigBang, el ex futbolista se encuentra "mejorando" y, según le indicó el propio Diego a sus allegados, espera recibir el alta en las próximas 48 o 72 horas. "Estuvimos hablando hoy y cree que le van a dar de alta en dos días", señalaron a este sitio.