Diego Leuco, redobló la apuesta y habló de "operaciones políticas" en su contra

El video del momento en vivo en el que se lo podía ver a Diego Leuco celebrar mientras uno de sus compañeros de programa revelaba los datos actualizados de muertos por Covid-19 en la Argentina se viralizó en las redes y fue duramente criticado. En su momento, el periodista de TN explicó que el festejo se debió a que por la cucaracha le acababan de cantar el rating del ciclo y denunció una "campaña de desprestigio en su contra".

"Lo viví mal, porque es triste", reconoció, en diálogo con el portal de espectáculos Teleshow. "Hay un montón de gente que te ataca solamente porque pensás distinto y aprovecha cualquier mentira sólo para pegarte. Porque era tan obvio que era mentira, tan ridícula la acusación", sumó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aunque las imágenes fueron volcadas a las redes por los usuarios, Leuco hijo apuntó contra Diego Brancatelli, uno de los miles que compartió con indignación el fragmento del festejo. "El propio Brancatelli, que es el que inventó todo, me tuvo que pedir perdón en Intratables. Se pasan tanto de vuelta, que se les termina volviendo en contra. Pero, por supuesto, se sufre muchísimo. Así son las operaciones políticas, de esto se trata", denunció.

Lo que sucedió con el periodista de Intratables no fue lo que recuerda Leuco. En su momento, tras la explicación del hijo de Alfredo Leuco, el panelista habló sobre el tema en América: "El tema es el gesto de Diego Leuco, después quedará en cada uno si le cree o no a Diego Leuco. Yo opto por no creerle. Acá es una cuestión mucho más larga, es una historia de enfrentamientos. Acá está la grieta y es cierto".

"Hay periodistas como Diego Leuco y un grupo selecto en los medios de comunicación que tienen una postura política totalmente asociada al antikirchnerismo, y está el grupo de periodistas como yo, que soy intelectualmente honesto y le digo a la gente desde dónde opino. Hay un grupo de periodistas que no lo dice. Esa grieta existe", reforzó Brancatelli.