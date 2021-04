Diego Ramos, duro con Ivana Nadal: "Es una ignorante; yo tuve mucho amor y mi papá se murió"

Desde hace varios meses, Ivana Nadal viene militando su postura contra las vacunas y cualquier método de prevención contra el coronavirus a través de las redes sociales. Esta vez la modelo estuvo en boca de todos, luego de manifestarse en contra de los hisopados. “Es la primera vez que lloro cuando dejan invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta, juro que hace mucho no me sentía tan triste”, aseguró mientras viaja por el Caribe.

Y agregó: “Esto tiene que parar. Por favor no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Soy responsable solo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal. Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar a nuestra voz interior”.

Claro está, fueron muchos los que se opusieron en contra de los dichos de la morocha, que cuenta con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram. Uno de ellos fue Diego Ramos, panelista de TV Nostra, que de manera contundente, remarcó la importancia de usar barbijo, vacunarse y respetar el distanciamiento. "Es necesario para que no te pase nada", sostuvo el actor.

Mirando fijamente a cámara, apuntó duramente contra Nadal, a quien no dudó en poner en las filas de la onda "new age" y movimientos donde afirman que el amor supera cualquier enfermedad. "No es nuevo. Cuando el mensaje viene con la frase del sobre de azúcar y señalador de libro es mucho más lindo. Si fuera individual todo bien pero lo que vaya a hacer ella (Ivana) repercute en mí, en vos, en mi vieja y en mi viejo, si lo tuviera", afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante su descargo, el actor no dudó en referirse a la muerte de su papá, quien falleció a causa del coronavirus el año pasado: "Mi viejo usó barbijo y todo, pero se terminó muriendo. No quiero demonizarla porque pobre, qué sé yo, me parece una ignorante. Yo también tuve mucho amor y a mi papá yo lo quería, pero se murió. Y toda la gente que estudió, y no solo tiene amor, como las enfermeras, se deben estar queriendo matar. La ignorancia es atrevida".

Desde comienzos del 2020, Ivana Nadal se abocó de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, consejos alimenticios y postales hot. Al mismo tiempo, allí da consejos para llevar una vida mucho mas sana y, sobre todo, espiritual.

Pero la alta exposición que tiene en las redes, suele estar acompañada de mensajes de "odio", críticas y enojo de parte de sus seguidores a causa de sus llamativos consejos o afirmaciones. Por ejemplo, la morocha recibió un sinfín de cuestionamientos luego de que invitara a las personas a que “suelten el dolor” por la muerte de familiares directos, cuando se mostró en contra de las vacunas o comparó a un hater con un violador.

También protagonizó un gran escándalo cuando subió a su cuenta de Instagram un video donde señalaba que "todas las enfermedades son emocionales" y pueden llegar a ser curadas con buenos pensamientos. "El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad. Y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales?", había lanzado.