Diego Ramos, íntimo a horas de su debut con TV Nostra: de las viejas críticas a "Intrusos" a la bomba de Morla

Este lunes llegará a la pantalla de América "TV Nostra", el programa que hablará de la actualidad del país y que estará bajo la conducción de Jorge Rial. "Será un programa de actualidad, donde vamos a hablar de política. El veneno más grande que tiene el político son las pelotudeces que dicen, para las cuales tendremos una sección llamada ´Politudeces´", adelantaba el conductor, durante su despedida de Intrusos tras 20 años al aire.

Pero el periodista no estará solo, ya que lo acompañará un panel integrado por Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos. El multifacético actor está atravesando un envidiable momento personal: no solo debutará como panelista en TV Nostra este lunes a las 20.30 por la pantalla de América, sino que además estrenó Todo se transforma, el programa de Discovery Home & Health de seis episodios que conduce junto con la arquitecta Trinidad Reina.

En diálogo con BigBang, Ramos habló de todo, de cómo será su participación en el nuevo ciclo de Rial, qué espera del proyecto, al cual definió como "interesante, único y divertido", y hasta se animó a elegir la ficción que le cambió la vida: "Creo que Los exitosos Pells (donde le dio vida a Tomás Andrada por la pantalla de Telefe) fue la que me dio la suerte de hacer comedia y lo que realmente me gusta".

¿Cómo te preparás para el gran debut del lunes?

-Bien. Estoy contento, ensayando continuamente y reuniéndonos con el equipo. Ensayamos en el estudio casi a diario para que todo salga o pueda salir diez puntos. El programa va a tocar todos los tema de actualidad del país, ya sean o no políticos. No se va a centrar estrictamente en la política del país, pero claro que los políticos serán un tema a tratar durante el programa. De eso, no hay dudas.

¿Dudaste en aceptar ser parte de TV Nostra?

- Dudar por lo que es o será el programa, no lo dudé. De hecho, me llamaron y me preguntaron si me interesaba ser parte del proyecto y ahí fue cuando me detuve a pensar si podía ser parte del ciclo por mis otros compromisos laborales, pero cuando me contaron cómo era el proyecto, me gustó muchísimo. Va a ser un programa interesante, único y divertido, cargado de humor y con la participación de humoristas. Ahí fue cuando no dudé en aceptar la propuesta.

TV Nostra va a tocar toda clase de temas: el ciclo abarca todo y no solo la política. Yo estaba realmente muy cómodo como panelista de Cortá por Lozano, siempre me sentí querido por la producción y considero a Vero (Lozano, conductora del ciclo de Telefe) como una gran amiga. Pero esta bueno poder salir de la zona de confort y arriesgarse. Este es un proyecto en un canal conocido como lo es América, reconocido por su contenido y transmisión.

Jorge (Rial) se corrió de su zona de confort al irse de Intrusos, programa que condujo 20 años y podría haber seguido conduciendo otros 30, para ir a un horario central, con un programa de actualidad. Eso me sedujo. Lo primero que me dijo a Jorge cuando me llamó es que me divierta y eso me encantó. Quiere hacer un programa para que la gente la pase bien y sea un resumen de la actualidad del país.

Con Jorge tengo un vínculo muy bueno. Él hizo mucha fuerza para que yo sea parte del programa y eso uno lo agradece. Eso te da la confianza y el respaldo que uno necesita para encarar esta clase de proyectos. Es cierto que alguna vez en Intrusos se metieron con mi intimidad, pero todo ya fue hablado y es un tema cerrado. El programa cambió, evolucionó y se deconstruye permanentemente como la sociedad. Y eso, está buenísimo.

¿Qué me podés adelantar de TV Nostra?

-En el programa va a haber de todo, entrevistas si así lo requiere el personaje o la persona del momento, mucho humor a cargo de humoristas invitados, acidez, ironía, información y todo lo que el equipo pueda brindar. Yo voy a opinar y a participar desde mi lugar. A veces con conocimiento y otras desde la ignorancia, a la cual no hay que temerle. Ella te va a formar y te traerá conocimiento.

Nadie nace sabiendo, no está mal ser ignorante, lo que está mal es no abocarse e investigar. TV Nostra va a tener informes todos los días de lo que sucede en la televisión, en la política, en la farándula y en lo que se te ocurra. A partir de ahí, le daremos al público nuestra mirada que será emotiva, irónica, cargada de humor o mucho más seria, dependiendo del tema que se esté tratando en ese momento.

La gran nota del lunes será la de Matías Morla, si se quiere una de las figuras más buscadas....

Sí, será el gran eje del lunes. Todos están pendientes de lo que va a decir Morla. Yo, desgraciadamente, no pude ver todavía la entrevista completa. No puedo ahondar en detalle en lo que dijo, pero sí puedo adelantar que no se calla nada. La de Morla es una palabra muy buscada, por eso las entrevistas en el programa estarán cuando se lo requiera y la figura así lo amerite. Mucho se dijo de Morla y muchos quieren escuchar su versión.

¿Cómo transitaste este último año de pandemia a partir de la muerte de tu papá y la crisis que se originó en el mundo artístico?

- Yo tuve mucha suerte de haber estado en una obra de teatro que pudo encontrar su versión virtual, la cual por cierto anduvo muy bien (N. de la R. Diego Ramos fue uno de los protagonistas de Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari. También condujo durante gran parte de 2020 "Tarde, pero temprano" por la pantalla de Net TV y fue panelista de Cortá por Lozano).

Conduje un programa por Net hasta septiembre y trabajé con vero Lozano, así que no me pude quejar. Con respecto al coronavirus, yo me contagié por más cuidados que tuve y lamentablemente esta enfermedad se llevó a mi papá. Lo transité lógicamente con mucha tristeza y con el lamento propio de haber perdido a un ser querido, pero entendiendo que son cosas que pueden osar.

Creemos que se contagió en una sala de terapia intensiva, donde estuvo mucho tiempo. Fue triste todo lo que pasó, pero mi viejo tenía 87 años. Tuvo una vida hermosa, con hijos, nietos. Es la lógica de la vida. Por supuesto que lo quería tener mucho más y que ahora me tengo que acostumbrar a vivir sin mi papá, pero el contexto fue feo a causa de la pandemia. La soledad en la que te envuelve el COVID es espantosa.

Cuando le agarró esto a mi papá, mi mamá estaba internada y aislada un piso más arriba. No lo pudimos ver y no quedaba otra que esperar el parte diario. Solo le pedíamos a los médicos que le dijeran "que estábamos con él". Los que tienen la suerte de estar en un cuarto, por lo menos tienen acceso a un teléfono, pero en terapia intensiva, donde estaba mi papá, no ves ni a una persona.

Teniendo en cuenta tu amplia carrera, si tuvieras que elegir el personaje o la ficción que te catapultó a lo que sos hoy... ¿cuál sería?

- Creo que Los exitosos Pells (donde le dio vida a Tomás Andrada por la pantalla de Telefe) fue la que me dio la suerte de hacer comedia y lo que realmente me gusta. Si tuviera que elegir entre actor, director, panelista y conductor, elegiría el rubro de director y conductor. A mi me gusta mucho la dirección de teatro, me seduce y me llena de pasiones. En televisión me gusta mucho la conducción, sobre todo comunicación que no sea desde la actuación.