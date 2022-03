Diego Torres contó la verdad sobre su separación de Débora Bello: "Es un cambio drástico"

Lo más terrible y doloroso es el tiempo. El tick tack de la desilusión, del olvido , en definitiva en asumir que se terminó todo en la relación. Torres dijo conmovido: "Se vive emocionalmente como una ola muy grande que vas surfeando y que por momentos te tira a la mier.... Y abajo hay coral; el coral corta, sangra y lastima y duele. Cada uno tiene que hacer su proceso, lleva un tiempo".

La pandemia hizo estragos en el terreno del amor. La cantidad de parejas que le dijeron adiós a sus compromisos y noviazgos deja entrever que para una relación perdure: el trabajo, salir con amigos y tener nuestro propio son fundamentales para el exitoso de un amor duradero. El ex banda del Golden Rocket aseguró que el aislamiento, obligatorio y preventivo no fue de gran ayuda para que la relación resurgiera: "No sé si lo asocio o es en el contexto en el cual me sucedió. Me sucedieron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar. Ahí es donde entra la terapia. A nivel personal significó y significa muchas cosas", reflexionó.