"Dijiste que...": revelan cómo Vicuña cortó con la "China", el "Furtado Gate" y la mansión del capricho

Corría junio de este año. Por ese entonces, Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez convivían en una mansión alquilada en zona Norte y se preparaban celebrar el primer cumpleaños de Amancio, quien nació un mes después. Por ese entonces, el entorno de la pareja confirmó que el chileno había desembolsada un millón de dólares para comprar una importante propiedad campestre en la zona de Pilar a la que, refacciones costosas mediante, la familia ensamblada.

Lo que muy pocos sabían es que en ese momento, los actores atravesaban una fuerte crisis producto de una presunta infidelidad de la "China" que Vicuña habría descubierto. ¿El tercero en discordia? Nicolás Furtado, quien además por ese entonces estaba en pareja con una actriz uruguaya.

Mientras la actriz se volcaba por completo a la remodelación de la mansión en Chacras de Murray, Vicuña intentaba reconciliar la situación y apostar una vez más por una reconciliación. Sin embargo, cansada por los desplantes, habría sido la "China" quien, antes de partir a Madrid, le habría espetado un durísimo: "Ya no te amo".

Antes de la lapidaria definición de la actriz, Vicuña y ella habían acordado que "trabajarían" para recomponer la relación. Pero todo se quebró cuando el chileno se enteró que Furtado no sólo fue uno de los invitados a la "Inauguración de la casa" que él mismo había pagado, sino que además se habría quedado esa noche a dormir.

De acuerdo a lo consignado por la periodista Paula Varela, la última crisis comenzó después del nacimiento de Amancio. "Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de la 'China' con Nico Furtado. La 'China' le dijo: 'Bueno, me voy a poner las pilas; corto'. Luego, se entera de que ellos siguieron".

"Ese día, la discusión fue: 'Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe'", aseguró la panelista televisiva que el chileno le habría espetado ya agotado por los idas y vueltas a la madre de sus dos hijos menores.

La reacción de la "China" fue terminal. "Ya está, me cansé; no me importa nada. Me voy a Madrid, hacé lo que vos quieras", le habría contestado antes de armar las valijas y partir junto a sus tres hijos rumbo a Madrid. "Ese 'hacé lo que quieras' fue el posteo de 'estamos separados' que la China ninguneó atrozmente", reforzó la periodista.

Y es que, para sorpresa incluso de la "China", fue Vicuña quien el 20 de agosto anunció a través de una escueta historia de Instagram que su relación con Suárez había llegado a su final: "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".

La actriz no sólo se encargó de instalar en los medios que ni ella estaba al tanto del anuncio que realizó el chileno, sino que además se llamó a silencio cuando comenzaron a llover rumores de infidelidades, pero por parte de Vicuña. Sólo grabó un video desmintiendo la información de que el galán la habría engañado con una moza en Córdoba y disparó con ironía que las parejas no sólo se separaban por infidelidades.

Un mes más tarde, Vicuña aprovechó un compromiso laboral en Madrid para viajar y reencontrarse con Magnolia y Amancio. Sin embargo, el galán tenía la intención de reconciliarse una vez más con la ex Casi Ángeles, quien accedió a pasear en familia junto a él y su madre para que pudieran mostrar la imagen de "familia perfecta" desde Europa. ¿Qué pasó? Fue en ese viaje que Vicuña se enteró no sólo que Furtado seguía en la vida de la "China", sino que también ella estaba disfrutando de su soltería sin la menor intención de volver a sus brazos.