Discusión racial y experimento social: quién era la Reina Charlotte de Los Bridgerton

Dos teorías enfrentan a los historiadores que intentan descubrir el misterio de la Reina Carlota o Queen Charlotte. A raíz del spin off de la serie “Los Bridgerton”, la vida de la protagonista intriga a los fans y a los especialistas, ya que quieren determinar que cual fue el motivo que desató la discriminación que sufrió. ¿Fue o no por su color de piel?.

Un punto clave que quedó plasmado en la serie, respecta a lo racial. Si bien el personaje en general es ficticio, la protagonista y monarca de la historia, sí existió y fue real. De hecho, quedó comprobado que La Reina Charlotte, esposa de Jorge III del Reino Unido, sufrió toda su vida discriminación por su apariencia física.

Según consta en su historia, sufrió particularmente por su físico, hasta que logró contraer matrimonio. Es por eso, que para varios de los investigadores la Reina era de piel oscura, y si bien ella sufrió, fue algo que impulsó su casamiento ya que fue la oportunidad para “que se produzca la igualdad racial”.

De todas formas, la idea de conseguir la igualdad quedó plasmada en una parte de la serie, la cual se conoce como “el gran experimento. Allí se mostró que para que se termine la discriminación y el odio racial, Charlotte se casó con el rey Jorge, y gracias a ello logró ser tratada con respeto. Más allá de la historia que impulsó Netflix, no hay pruebas explícitas que evidencien de que manera esto sucedió.

El historiador Mario de Valdés y Cocom consideró que para él la Reina tenía el color de piel oscura, ya que “Alfonso III de Portugal reconquistó un pequeño pueblo llamado Faro de manos de los moros. Exigió a la hija del gobernador como amante y tuvo tres hijos con ella”. Para él, uno de sus hijos se casó con un miembro de la familia de Charlotte y aseguró que vio retratos de ella que indican y comprueban su teoría.

Además, consideró que esto fue real, ya que según cuenta la historia, la monarca y sus hermanos eran descriptos como pertenecientes a “un color enfermizo, con aspecto de orangután, con ojos negros y narices aguileñas”. Esto lo indicó el escritor británico Sir Walter Scott poco antes del siglo XIX. Si bien la discusión parece atrasar, la idea de descubrir dicha cuestión, respecta a como fueron los años en vida e la mujer y cómo padeció su sufrimiento.

Sin embargo, y a diferencia del anterior, opinó la historiadora moderna Lisa Hillsong, quien declaró en los médicos ingleses que para ella esa teoría no es real, ya que no se ha encontrado material que lo compruebe: “No hay ni ha habido ninguna prueba de que la reina Carlota fuera negra. No, no había una rama negra de la familia portuguesa. La reina Carlota no era negra”. Para la profesional, lo real es lo que está mostrado en el British Museum de Londres, en donde hay caricaturas de la mujer, y en ninguna aparece como una “mujer negra”.

Más allá de esto, la historia de la reina con su esposo, logró atraer la mirada del público ya que tuvieron una gran historia de amor. 15 hijos, una colección de libros donados al Museo Británico y la fundación de la Real Academia de las Artes fueron algunos de sus logros.

Sin embargo, el 29 de enero de 1820, Jorge III perdió la vida en el castillo de Windsor tras un reinado de casi 60 años. Si bien el motivo de su muerte sigue siendo un misterio, según los documentos que constan de aquel entonces, el hombre sufría crisis nerviosas que provocaron el deterioro y el dolor abrupto de todo su cuerpo.