Discusiones al aire, la postulación para conducir y el enojo de sus compañeras: las internas de Cabak en América

“Nadie lo quiere. No lo quieren en ningún programa”. La frase salió disparada como un dardo venenoso de la boca de Ángel de Brito y fue dedicada a Horacio Cabak. Tras el escándalo por su separación de Verónica Soldato, quien fue su esposa durante 27 años y tuvo tres hijos, las diferencias entre los conductores se agrandaron.

Para colmo, Cabak, por intermedio de su abogado Fernando Burlando, interpuso una medida cautelar para que no se ventilen los mensajes que hablan su intimidad y que dieron inicio a la pelea con su pareja, y desde el programa LAM, De Brito redobló la apuesta: “No quieren que hablemos de la infidelidad, hablemos de todo lo demás”.

Enseguida, el periodista enumeró diversos problemas que Horacio enfrentaría dentro de América: “Vamos a hablar de todo. De todas las internas que Cabak tiene con Polémica en el bar, con Intratables, con Intrusos, con Liliana Parodi. Ahora vamos a hablar de todas las polémicas”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Cabak entró en una dimensión desconocida. Vayan a preguntarle a (Fabián) Doman, le quiso serruchar Intratables. Si alguien es amigo de Doman pregúntenle. Pregúntenle a (Adrián) Pallares y (Rodrigo) Lussich si no se movió para conducir Intrusos. Podríamos hablar de cómo lo odian todos en el canal. Iúdica no se lo fuma más, ahora lo tiene porque le sirve y se lo va a sacar de encima cuando pueda”.

Con esas palabras, De Brito abrió una puerta que ya no se puede cerrar. Sin dudas, el escándalo que protagonizó trastocó todo los planes laborales de Cabak. Pero también la relación con sus compañeros. En ese sentido, a BigBang le confirmaron, en primer lugar, que las autoridades de A24 decidieron que no sea el conductor del noticiero en la franja que ocupaba Mauro Viale en la emisora. La exposición mediática no les gustó. De hecho, ya buscan nuevos conductores. Y ofrecieron el cargo a Fernando Niembro, que rechazó el trabajo.

Hacerse cargo de un programa en un canal de noticias hubiera significado un salto de calidad en la carrera del modelo, que desde hace tiempo viró sus opiniones tuiteras al ámbito político y se muestra como un ferviente opositor al gobierno de Alberto Fernández. De esa forma, la desvinculación de uno de los proyectos que más lo entusiasmaba, cambió por completo el ida y vuelta con la emisora de Palermo.

Pero hay más. Fuentes del canal le contaron a BigBang que, muchos antes del inicio del escándalo con su esposa, Cabak ya era mirado con cierto recelo por compañeros, productores y técnicos. ¿La razón? Cierta soberbia y malos modales a la hora del trato y del trabajo.

Todo empezó cuando Cabak se hizo cargo del programa Informados de todo, donde el modelo tuvo que compartir la conducción con Sofía Jujuy Jiménez. Si bien al aire se notaba que la pareja no fluía, detrás de cámara la relación era “nula” y, cada vez que podía, Horacio criticaba tanto la falta de experiencia de la ex novia de Juan Martín del Potro como sus opiniones.

Día a día, la mala onda y cierto destrato al aire, hicieron que cada vez más trabajadores del canal, en especial las mujeres, notaran las formas en que Cabak se dirigía a Jujuy. Sobre todo, un día en el que la enfrentó al aire porque ella se había reunido con amigos en una playa para festejar su cumpleaños en medio de la pandemia de coronavirus. “Todo terminó con Jujuy queriendo irse del programa después de ese día en el que él la maltrató al aire. Por suerte, pudo aguantar”, explicó una fuente de América.

Por supuesto, todo empeoró tras el escándalo que desató su ex mujer con los mensajes a De Brito. Y algunos colegas o ex compañeros que ya le habían tomado cierta bronca, aprovecharon para tomar revancha. “¿Por qué te pensás que nadie salió a hablar bien de él en el canal? ¿por qué nadie lo defendió mientras todo le pegaban?”, se preguntó otra fuente de la emisora de Palermo.

El caso Cabak fue tratado por casi todos los programas del canal. Según suma otra fuente, el modelo le habría exigido a la gerencia de programación que el tema de su separación dejara de formar parte de la grilla de América. La única respuesta que recibió fue que se tomara todo con más calma.

Algunas semanas antes, Cabak había frecuentado esas mismas oficinas, pero con otros pedidos. O, en realidad, con otros proyectos en mente. Primero, cuando Jorge Rial dejó la conducción de Intrusos, el modelo intentó meter su nombre en una supuesta lista de herederos para ocupar el sillón de la conducción del histórico programa de espectáculos.

No sólo hizo “lobby” dentro del canal sino que filtró la información de que había sido elegido para Intrusos a algunos periodistas. Por eso, en algunos medios daban por hecho su incorporación al programa de chimentos, cuando en realidad, en las altas esferas ya se sabía que Pallares y Lussich continuarían al mando.

Esa actitud no fue bien tomada. Como tampoco el intento por saltar a Intratables, en lugar de Doman. Tal como lo contó De Brito, durante el verano, cuando Informados de todo llegó a su fin, el conductor se acercó mucho a la producción de Intratables y se comunicó con un miembro de la directiva del canal para ofrecerse como futuro conductor del programa nocturno.

Aunque jamás fue tenido en cuenta en aquel momento, si se fijaron en su entusiasmo por acercarse a la política y, ante el inesperado fallecimiento de Viale, pensaron en él para hacerse cargo de esa franja horaria en A24, elección que finalmente fue desechada tras el papelón mediático.

El último punto vinculado a América es su futuro en Polémica en el Bar. Según allegados a la producción, la actitud de Cabak y la discusión al aire con Iúdica no le cayó nada bien a sus compañeros. Pero, lo que señalan como grave, fue que se repitió otro episodio de “malos tratos con una mujer”. Tal como había pasado con Jujuy, ahora Horacio le habló de mal modo a Andrea Campbell al aire.

Eso sucedió en la noche del martes, cuando la panelista y abogada opinó sobre la cautelar que el conductor publicó en su cuenta de Twitter. Mientras ella hablaba, Cabak la interrumpió y le dijo, con un tono desafiante: “Andrea, te pido un favor: si vas a hablar de un tema puntual tenés que tener información de ese tema puntual”. Después de ese episodio, Iúdica y Cabak se trenzaron en una dura discusión.

Fuera de América, los rumores también apuntan que Horacio no es querido por sus compañeros de La jaula de la moda, que se emite por Ciudad Magazine. Más allá de que Cinthia Fernández dijo en LAM que “no es querido”, desde Artear señalaron que, desde hace un tiempo, el conductor “está cambiado”. Y completaron: “Está agrandado y no sabemos por qué. Es otro tipo desde hace un tiempo”.