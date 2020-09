Disfraces, juguetes sexuales y chicanas: Mica Viciconte le mojó la oreja a Nicole Neumann

Mica Viciconte volvió a hacer algunas revelaciones sobre su vida sexual con el ex futbolista Fabián “Poroto” Cubero. Ahora, después de que trascendió que suele tener sexo casi todos los días con su novio, la panelista contó que uno de los placeres del ex futbolista es que ella use un disfraz hot de estudiante de secundario.

"A él le gustan los disfraces, por supuesto que tengo. ¿El preferido? Hay uno de colegiala que es muy lindo, pero tenemos de todo. Hay para elegir”, contó Mica ante la pregunta de Ángel de Brito en la previa a que cante ayer en el Cantando 2020.

Y cuando parecía que la cosa había terminado, e incluso se veía cierta incomodidad en la participante, que prefería empezar a cantar, el conductor fue por más. Bastó que ella contara lo madrugadora que es, para que De Brito disparara: "¿Para el sexo te gusta más la mañana o la noche?”.

Con risa nerviosa, el micrófono apretado con las dos manos y mueca de "tragame tierra", Viciconte respondió: "A la noche. Pero si es por él no tiene problema, cualquier horario. Ahora en cuarentena hay momentos, no lo cuento pero vamos bien. Igual él siempre quiere más y yo acepto”.

Tiempo atrás, Nicole Neumann también habló de la intimidad que tuvo durante sus más de diez años de relación con Cubero. Y, sin ir más lejos, reconoció en su paso por el ciclo de Jey Mammón que junto a Cubero también se disfrazaba. "Lo he hecho de enfermerita y de cupido sexy. Son cosas que uno hace cuando tiene que renovar la pasión", precisó en su momento.

Esa no fue la única chicana que la modelo le confió al personaje de Estelita. "Tenía un montón de juguetes sexuales que había comprado en pareja y cuando nos separamos, desaparecieron. Se los llevó todos".

Las otras revelaciones sexuales de los famosos

Y como no podía ser de otra forma, porque no son la única pareja de famosos que confesó que tiene algunas preferencias a la hora de subir la temperatura. Sofía Zámolo, quien antes aclaró que necesita estar “cómoda” en la intimidad, contó como tuvo sexo con su marido en un baño en Brasil “Fue en el baño de un restaurante en Brasil, con mi marido (el empresario José Félix Uriburu). Estábamos con muchos amigos. Yo me levanté al baño y cuando estaba por salir aparece él. Yo lo agarré y lo metí para adentro", reveló.

Carolina Losada también decidió compartir su experiencia y detalló: "Una vez en un estacionamiento al aire libre, afuera del auto. Fue a la salida de una fiesta, estaba medio amaneciendo y se estaba yendo la gente. Fue medio border".

Por su parte, Nora Cárpena señaló que su vida transcurrió dentro de un teatro y que, por lo tanto, su vida sexual la vivió dentro de los camarines: "Cuando era joven los teatros eran súper exitosos y hacíamos tres funciones. Teníamos que hacerlo en camarines porque no teníamos tiempo”.

La última fue Silvina Luna, quien no solo hizo referencia a su estadía sexual en un viñedo, sino que además aclaró que tenía una experiencia que superaba aquel video. “En un teleférico en Salta. Fue bastante tradicional. Fue sólo una sola vez", recordó Luna, sin querer revelar muchos más detalles.

Al final, Moria también contó sus experiencias., aclaró que la cama “le aburre” y dio detalles de los lugares más “locos” en los que tuvo relaciones. "A mí la cama no me gusta, me aburre. Una vez tuve sexo en el asiento de un micro y en un avión, por supuesto", cerró.

Las llamativas confesiones sexuales de las famosos

Pero las panelistas de Incorrectas no fueron las únicas que alguna vez revelaron detalles sexuales de sus vidas. Por ejemplo, el economista Javier Milei contó que participó “de varios tríos sexuales, en el 90 por ciento fueron dos mujeres conmigo”. Al mismo tiempo, sostuvo que es profesor de tantra y explicó que puede estar “tres meses sin eyacular”.

Milei relató que “en el Tantra quien tarda menos de 45 minutos en eyacular es considerado un eyaculador precoz”, y reveló un llamativo apodo: “Me dicen vaca mala. ¿Y qué es lo que da la vaca? Puedo estar tres meses sin eyacular”, agregó.

Catherine Fulop fue otra de las famosas que se atrevió a hablar de sus experiencias sexuales y contó uno de sus secretos más valiosos: el "castigador", una prenda de lencería que saca el mejor costado de su marido, Osvaldo Sabatini.

"Se llama 'castigador' porque le creás tanto morbo al otro que es como un castigo. En vez de ponerte una bombachita normal, te ponés un bikini, que tiene tiras largas, que las cruzás por el cuerpo. Le aviso a 'Ova' y él ya sabe que va a haber bailongo a la noche", explicó.

A pesar de que su relación no terminó nada bien, Verónica Ojeda aseguró que Diego Maradona del fue el mejor hombre que pasó sexualmente por su vida. "Hasta el momento, nadie lo superó", reconoció la ex participante del Bailando por un sueño.

“Tuve relaciones con Diego en una pileta en un fiesta en Colombia que estaba llena de gente. Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó", había contado la rubia.

Y sumó: "Maradona me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces. Al sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8, importa. Me encantaría hacerlo en un avión. En la hora del sexo valen las palabras chanchas y que el tamaño no importa”.

Yanina Latorre se animó en su momento a revelar sus secretos más íntimos. Contó detalles sobre su relación con su marido Diego Latorre y su gran fantasía. "Me gustan las mujeres, me atrae mucho el cuerpo de la mujer. Si tengo que tener una fantasía, pienso en mí y otra mujer con mi marido. No soy celosa en la parte sexual, es rarísimo”, había asegurado.

Además reveló: "A la parte de atrás. Nunca ni lo intenté, ni lo intentaría. No me molestaría que entren más personas, tengo una cabeza muy abierta, me gusta la fantasía, me parece que en el sexo vale todo y más cuando después de 20 años de casados uno empieza a hablar. Soy muy habladora y decidora, el sexo es hoy mucho mejor después de 20 años”.

Para finalizar, la rubia también contó que es fanática de la autosatisfacción: "Soy fan de la masturbación. Aunque esté mi marido en casa. Me parece que la gente se tiene que masturbar".

Sol Pérez fue otra de las que en algún momento habló de su intimidad. La ex Chica del clima dijo que “a la hora de elegir un lugar para tener sexo soy convencional, aunque la fantasía de hacerlo en la playa siempre está", contó y agregó: “Tengo fantasías con Maluma. Con Poroto Cubero por ejemplo no saldría, tiene hijos y yo 24 años, es como mucho”.

“Acepto los juguetes sexuales, pero hay que tener confianza para eso”, explicó Sol, y aseguró que el tamaño “claramente importa“. También confesó que “siempre hay algún desubicado que te ofrece plata. Una vez me pidieron que sea acompañante en un viaje a Miami“.

Entre otras cosas, la ex participante de ShowMatch dijo que no haría un trío porque es celosa y que, del 1 al 10, “le doy un 9 de importancia al sexo oral“. ¿Está mucho tiempo sin tener sexo? “15 días máximo”, aseguró la rubia a la que le gusta disfrazarse, y el sexo por la mañana.