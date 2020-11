Divorcio millonario: el ex de Valeria Lynch le reclama un palo verde y una manutención de $200 mil

La separación con Cau Bornes resultó ser mucho más complicada de lo que Valeria Lynch creyó que podría llegar a ser ser. Si bien la propia cantante afirmó que estaban distanciados desde hace ya dos años, lo cierto es que la noticia de la separación se supo en agosto de 2019, lo que despertó una serie de rumores que hablaban de terceros en discordia e infidelidades.

A Lynch se la relacionó con el cantante Mariano Martínez, el guitarrista de Attaque 77 de 49 años y con quien actualmente convive por culpa de la pandemia y la posterior cuarentena, mientras que se dijo que la separación había sido fruto de un engaño de Bornes a la artista. La cantante de 68 años y el guitarrista de 49 años se conocieron trabajando juntos para un disco "rockero" de ella. A partir de ahí, no se volvieron a separar.

En este contexto, Bornes y Lynch confirmaron la ruptura en agosto del año pasado, luego de 11 años de relación. Sin embargo, ambos siguen teniendo un vínculo por Tais, la hija del artista brasileño que sigue viviendo en la casa de la cantante argentina. Por esta razón, los músicos recurrieron a la Justicia para divorciarse y realizar la división de bienes, aunque las exigencias del músico son muy elevadas.

Según informó Tomás Dente, el intérprete le reclamaría a su ex un millón de dólares y una cuota mensual de 200.000 pesos en concepto de manutención. “Estoy perfecto. Simplemente te digo que la televisión no es el mejor lugar para hacer descargos. Yo siempre llevé mi carrera solo con mis músicos. Tranquilos, siempre trabajamos mucho”, sostuvo Bornes días atrás en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y agregó: "Soy un artista en construcción. Yo soy un eterno trabajador del bienestar del corazón que es un órgano vital... Lo más importante para mí es la música que cura heridas y aprende de los errores y de lo que se va equivocando. Desconozco de dónde salieron las disparatadas cifras millonarias en dólares de las que hablaron en algunos medios. No deben trascender circunstancias privadas".

Según explicaron en Intrusos, Bornes "le va a pedir 200 mil pesos mensuales" porque quiere manutención de parte de Valeria Lynch. "Él dice 'yo dejé toda mi carrera para acompañar a esta mujer. Y antes tenía un nivel de vida que ahora no lo tengo. Cau cambió su abogado, tienen una nueva estrategia y van "atrás de cuentas no blanqueadas de Valeria Lynch", aseguró la periodista Paula Varela.

Y sumó: "Él dice que tiene todos los papeles para ir atrás de esa cuenta. Y además reclama un millón de dólares como división de bienes. También la mitad de las escuelas de Valeria". Elba Marcovecchio, abogada de la cantante se mostró sorprendida por el pedido y aclaró: "Valeria sigue trabajando y buscando fuentes de trabajo. Se rompe el lomo. La sorprendió mucho. Esto fue algo desafortunado de Cau, que es una buena persona".

En diálogo con Confrontados, la letrada remarcó que esta negociación "no es compatible" y cerró: "No lo entiendo. Espero que la Justicia se dé cuenta de que esto no es justo". Cae recordar que Valeria Lynch fue muy duro con su ex durante su última participación en Ph, podemos hablar. “Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra", disparó.

La cantante sostuvo que el principal problema del divorcio con Cau era por una cuestión de dinero y sentenció: “Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación. Igual yo venía sospechando desde hace bastante de cosas turbias o feas, pero eran sospechas nada más. Cuando te separás terminás conociendo a la persona realmente”.