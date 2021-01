Doble traición para Dalma, Gianinna y Claudia: el "tapado" que impulsa el juicio de Diego en Miami

La paz entre los hijos reconocidos del ex capitán de la selección argentina y ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Armando Maradona, parece haber llegado a su fin luego de que Jana, Diego Fernando y Diego Junior decidieron continuar con el juicio que su padre tenía contra su ex esposa, Claudia Villafañe, en Miami por la compra de diferentes propiedades por más de seis millones de dólares.

La noticia fue dada a conocer ayer por el sitio Infobae que publicó el escrito que presentó el abogado Eduardo Rodríguez en Miami (que sigue trabajando en el caso luego de que se contactó con él Mario Baudry).

“La decisión del destino de ese proceso (el juicio en Miami) le corresponde exclusivamente a los herederos, quienes son los que deben decidir asesorados por sus letrados. Me dediqué a contactar a cada uno a efectos de anoticiarlos de la necesidad de resolver la cuestión manteniendo numerosas reuniones con sus abogados. No obstante los esfuerzos realizados, y a pesar de mi insistencia, no se ha podido lograr un acuerdo entre los ellos”, sostiene el escrito de la jueza que lleva adelante el caso, Luciana Tedesco de Rivero.

Pero la traición contra Dalma y Gianinna por parte de sus hermanos es aun más profunda. Quien le recomendó a Baudry en un principio que continúe con ese litigio es Sebastián Baglietto, el encargado de llevar adelante la sucesión de Maradona y que tenía el conceso de todos los herederos del Diez -al tiempo que había sido llamativamente la sugerencia de Dalma y Gianinna-. ¿Seguirá así después de lo que sucedió?

“La presentación se realiza aparte del expediente de los departamentos. Es en realidad un documento donde los tres hijos le dicen a la justicia de Miami que su padre murió, que están en plena sucesión en Argentina y que quieren conocer y poner un administrador de los bienes de su padre en los Estados Unidos y eso incluye el juicio contra Claudia”, señaló uno de los abogados que participa del litigio en el país del norte.

En 2017, Diego acusó a Villafañe de comprar siete propiedades en Miami con dinero suyo. En su momento, el Diez aseguró que su ex esposa "no puede avalar con sus ingresos" de la compra y no descartaba "que vaya presa".

"No le tengo miedo absolutamente a nadie. Claudia dice que yo le tengo que pedir disculpas, pero yo no le tengo que pedir disculpas a nadie. Claudia es una ladrona", fue la durísima frase que pronunció Diego Maradona. Una expresión tan lapidaria contra Villafañe que marcó a fuego su relación con su ex y sus hijas Dalma y Gianinna, quienes siempre defendieron a su madre.