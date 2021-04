Doctor Milagro, las claves y los secretos de la nueva serie de Telefe

Desde su llagada el lunes pasado, Doctor Milagro no deja de conseguir envidiables números en el rating. La tira se emite por la pantalla de Telefe de lunes a viernes a las 21.30, poco antes antes de Masterchef Celebrity, el líder indiscutido del prime time nocturno de la televisión. La misma cuenta la historia de Ali Vefa, un joven médico que tiene una condición del espectro autista y síndrome de Savant. Similar a lo que le ocurre a Shaun Murphy, el protagonista de The Good Doctor.

De hecho, la serie es una adaptación de The Good Doctor, la ficción estadounidense que comenzó a emitirse en el 2017 por Amazon Prime, y de la serie surcoreana "Buen Doctor", de 2013. Por esa razón, y tal y como ocurre en los dos ejemplos anteriores, el doctor Vefa padece problemas de interacción social y de comunicación con el resto de los médicos y sus pacientes que irá mejorando con el tiempo.

La serie surcoreana cuenta la historia de Park Shi On (Joo Won), un joven con trastorno del espectro autista asociado con síndrome de savant que se convierte en un genio de cirugía pediátrica. La segunda versión adaptada, grabada en Boston y dirigida por Daniel Dae Kim, llegó en septiembre de 2017. En 2018 se estrenó una versión japonesa producida por Fuji Television. La versión turca “Mucize Doktor” llegó en 2019 por MF Yapim para FOX Türkiye.

Cabe destacar que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una afección del neuro-desarrollo que aparece al comienzo de la vida. Los comportamientos de autismo estereotípicos son el deterioro de la comunicación social, las conductas repetitivas y las actividades e intereses restringidos.

Mientras que el síndrome de Savant es un estado de algunas personas con desórdenes mentales que, pese a sus discapacidades físicas, mentales o motrices, poseen una o varias habilidades mentales específicas. Es este trastorno lo que le otorga al “Doctor Milagro” la capacidad de observar los casos médicos desde una perspectiva diferente, casi milagrosa.

Desde la Fundación Brincar por un autismo feliz informaron el síndrome de Savant es una condición rara que afecta a varones entre cuatro a seis veces más que a las mujeres y aclararon que no todas las personas con este síndrome tienen autismo y viceversa. "Las habilidades se producen en cinco áreas: música, arte, calcular el calendario, matemáticas o habilidades mecánicas / visuales-espaciales", detallaron.

Y agregaron: "Otras habilidades que se producen con menor frecuencia incluyen el aprendizaje de idiomas (políglota), discriminación sensorial inusual, atletismo o sobresalientes conocimientos en campos específicos como la neurofisiología, la estadística, navegación o los ordenadores. Cualquiera que sea la habilidad, siempre se asocia con una memoria masiva y en algunos casos esta memoria es la habilidad especial".

El encargado de darle vida a Vefa es el actor Taner Ölmez y en la historia, estuvo en un centro de atención especializada desde niño por su condición. Después de una vida de maltratos y abandono, se incorpora a la prestigiosa unidad quirúrgica del Hospital Berhayat de Estambul donde, similar a lo que ocurre en The Good Doctor, se irá ganando el respeto de sus colegas y superando los prejuicios de sus superiores y pacientes.

La tira se estrenó en 2019 en Turquía, bajo el título de Mucize Doktor. Su éxito, si se tiene en cuenta que tanto la versión surcoreana, Gut dakteo, de 2013, y norteamericana, The Good Doctor, de 2017, triunfan a gran escala, no es ninguna sorpresa cosechando picos de rating de 15 y promediando 13 puntos de audiencia, es decir, más del 40% de la audiencia de ese horario en Telefe.

Sin ir más lejos, en su primera emisión logró un porcentaje de gente mirando ese programa del 40,10 por ciento, con 13,33 puntos de rating, liderando su franja horaria. A las 22.30, alcanzando su pico del 47,9 por ciento y de rating con 15,24 puntos. Al día siguiente, hizo 15.4 puntos de rating como promedio. Mientras que el miércoles promedio 18.6, una sorprendente cifra si se tiene en cuenta los bajos números de la televisan.

Su gran éxito indudablemente se debe a que trata conceptos médicos y enfermedades, tal y como lo hicieron series como ER Emergencias (15 temporadas), Greys Anatomy (va por la 17) o Dr. House (de 8 temporadas). Al igual que The Good Doctor, este abanico de posibilidades médicas le permite al Doctor Milagro cautivar a la audiencia. “El proceso de preparación fue muy agradable para mí", contó el actor Ölmez.

Y continuó: "Porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado. Leí libros, vi películas o videos, miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”.

El elenco lo completan Sinem Üsal, de 28 años, que interpreta a la doctora Nazli Gülengúl y Onur Tuna, quien le da vida al doctor Ferman Eryigit, entre otros. Por ahora, Doctor Milagro va por su segunda temporada pero se espera que la serie perdure durante muchos años más debido a su gran éxito. ¿La viste? ¿Qué te pareció?