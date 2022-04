Dólares, clasismo y secta: revelan la interna entre los Roitman y los Montaner

Una más y van. Seis días atrás, Stefi Roitman volvió a armar las valijas y partió una vez más a Miami para reencontrarse con su flamante esposo, Ricky Montaner. Sin embargo, antes de abordar el vuelo, la influencer volvió a usar sus redes sociales y generó polémica. ¿El motivo? Si bien suele ser críptica a la hora de manifestar sus emociones, dio a entender que no se adaptaba a la vida en Estados Unidos y les dedicó un especial posteo a sus padres.

Ahora, después de que se volviera a instalar en los medios la interna que habría entre la argentina y su familia política, se le sumó un nuevo capítulo a la novela: el mal vínculo entre los Roitman y los Montaner, que se habría terminado de romper después de que Marlene Rodríguez, matriarca del clan, no los dejara participar de la organización de la boda.

"La familia Roitman dijo: 'Queremos participar de la boda de nuestra hija, Stefi'. ¡Son los padres de la novia. Ahí empieza el problema con los Montaner. Ellos dijeron: 'Queremos participar de esto'. Quien se opuso fue Marlene, la verdadera matriarca del clan", reveló el periodista Augusto Tartúfoli.

De acuerdo a su información, la mala relación fue tal que ni siquiera se sacaron una foto juntos en la boda. "Se armó la trifulca sobre el tema de la wedding planner. Además, por el tema del canje. Ellos querían tenerlo, pero no querían publicitarlos", recordó en alusión a las duras exigencias que Marlene impuso a todos aquellos proveedores que participaron de forma gratuita de la ceremonia.

"Pagaron casi todo los Montaner, porque no hay foto de las dos familias juntas. Ni una. Está la novia con el clan Montaner, pero la foto del ensamble no está. No se llevan bien, pero a instancias de los Montaner. Los Roitman quieren tener un vínculo", sumó.

Sin embargo, la decisión de Ricardo Montaner de no aceptar el ingreso de los padres de Stefi al chat familiar fue uno de los motivos que despertó la "asfixia" que la argentina acusa solapadamente en redes sociales cada vez que puede.

"Ricardo dijo: 'Se cierra el grupo de WhatsApp'. Puso: 'Nadie entra y nadie sale', y ahí es cuando Stefi comenzó a sentir que necesitaba aire. Hay una tensión mayor hoy. Hay una división entre Miami y la Argentina. Ellos viven en dólares y cuando vienen acá es distinto, porque los Roitman viven en pesos", señaló el periodista.

Y es que, al parecer, las diferentes economías familiares quedan expuestas cada vez que van a cenar afuera. "Cuando van todos a comer, deberían 'levantar' la mesa los que cobran en dólares y no los pobres que cobran en pesos. Hay tensión y la pareja está en peligro".