Dólares, propiedades y viajes: el millonario acuerdo entre Camila Homs y De Paul

Es de público conocimiento que Rodrigo de Paul y Camila Homs no se pueden ni ver. De hecho, el fin de semana se la vio a la modelo arengando a la gente en un boliche de Punta del Este, mientras estos cantaban "Tini (Stoessel) se la come, Cami se la da" y el futbolista campeón del mundo denunció a su ex mujer y a su suegro, Horacio Homs, ya que -según su relato- lo estarían "amenazando" y prohibiéndole ver a sus hijos.

Lo cierto es que en medio de esta escandalosa separación, dieron a conocer el millonario acuerdo al que llegaron ambos cuando decidieron distanciarse: dólares, propiedades y vehículos de lujo. “Inicialmente, Camila había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a los chicos a España, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York”, informó Ángel de Brito.

Sin embargo, destacó que este pedido no fue aceptado por De Paul. A pesar de eso, la mamá de Francesca y Bautista logró llegar a un acuerdo "millonario" que ya se firmó y se estaría cumpliendo. Camila obtuvo “el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual que equivale a 30 mil dólares por mes. Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere".

Además, la modelo recibió una "Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta”. En ese sentido, el conductor destacó que cada 45 días Camila, los chicos y un acompañante podrán realizar un viaje a Europa en clase business, en el que además tendrá incluido un hotel cinco estrellas pago y 700 euros en viáticos por día. “Lo económico no es un problema. El problema es lo otro... es Tini”, remató De Brito.

Recordemos que De Paul estuvo el último mes concentrado en Qatar junto al resto de sus compañeras y enfrentó acusaciones y rumores de todo tipo. Primero, el ex volante de Racing fue duramente cuestionado luego del debut con derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita. Fueron muchos, algunos periodistas incluidos, los que afirmaron abiertamente que el futbolista no tenía la mente puesta en la Copa del Mundo.

Esto se debió a los rumores que hablaban de una eventual separación entre Tini y Rodrigo. Esto obligó a la cantante a viajar a Doha para apoyar a su pareja en los encuentros ante México y Polonia que terminaron en victoria para la albiceleste. “Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa”, había escrito la cantante hace unos días en una historia de Instagram.

Al verlo, lo primero que hizo Tini fue correr a sus brazos y subírsele encima, al estilo "Koala de Marengo". Casi al instante, Camila compartió una selfie con cara de fastidio y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Lo hizo minutos después de que trascendiera el encuentro entre el futbolista y Tini. Acto seguido, compartió una grabación sin sonido donde se la puede ver tirando un beso a cámara para terminar haciendo “fuck you”.

A ´partir de ahí, se originó una guerra entre Homs y De Paul que incluyó una serie de polémicos chats con insultos incluidos. El ex Racing le dijo a su ex fue: "Ya decidiste que no venga a la final del mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos". Y Homs le dijo en referencia a Tini: "Creete eso, para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento".

Entonces, el futbolista le dijo sobre la foto de su hija: "Ella decide todo y voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza". Entonces, ella le respondió: "Ya te dije. Que no se me cruce (por Tini) y que no se cruce con mis hijos. NADA MÁS (Sic). Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto".

Y Rodrigo le dijo: "Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes? No me vas a manejar más la vida". Fue entonces que Camila le contestó: "¿Viste? Y tranqui, que puedo ser mucho peor". Pero después llegaron los peores mensajes. El primero fue: "Un millón de mensajes así. Te los mando, ¿sabés por qué? Porque sé lo que odiás y la cabida que le das a estas cosas, lo que dice la gente. No soportás ver la realidad. Ojalá te duermas con todo esto en tu cabeza".

El otro fue durísimo: "Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia que se cog.. (Sic) a medio plantel de Argentina y a la mitad más una de las cantantes merque... como ella. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos". Y por último le tiró con todo: "Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo, no vas a tener más".