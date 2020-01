Dólares y una cláusula en caso de muerte: el pacto secreto entre Luly Salazar y Redrado por Matilda

¿Es Martín Redrado el padre de Matilda, la hija de la modelo Luciana Salazar? ¿Hay un acuerdo económico entre ambos después de las idas y vueltas que tuvo la relación? De a poco comienzan a conocerse detalles sobre los pormenores de la relación que duró más de siete años. Uno de ellos es el pacto económico en el cual el ex presidente del Banco Central se comprometió a mantener a Matilda, lo que levantó las sospechas sobre si efectivamente fue él el donante para el vientre sustituto que usó la modelo.

Quien reveló la información fue Celina Rucci en Incorrectas (América TV), en donde contó que existe un acuerdo entre ambos para que el economista le pase US$ 10.000 mensuales a Salazar en concepto de cuota alimentaria para pequeña Matilda.

Además debe encargarse de costear los gastos del alquiler de la casa en donde Luly y su hija viven en Nordelta. Pero el “contrato” entre ambos incluso iría más allá: Rucci agregó que existe una cláusula especial en la cual se detalla de que si Redrado llega a fallecer sus hijos no pueden cortar la asistencia económica a Matilda.

El acuerdo incluía que Redrado viajara a Estados Unidos para acompañarla durante el nacimiento y ayudarla, dado que ella no habla inglés. Sin embargo a principios de 2017 fue nombrado interventor del Banco Finansur, embargado por la deuda US$ 1.000 millones de Cristóbal López y Fabián De Sousa. De ahí el estallido inicial de la modelo.

Repercusiones del pacto

“No quiero hablar porque es meterme en un terreno que no quiero y donde me protegí mucho. La verdad que si me meto es para generar bolonqui y no quiero separar a ninguna pareja. Yo me guarde mucho, mucho. Mi hija está en el medio, conmigo todo lo que quieras, pero con mi hija, no. En realidad no fueron las fotos sino todo lo que generó, porque había mucho que no sabía. Fue todo muy macabro y estoy muy ofendida con ese tema. Cuando estoy enojada no quiero hablar porque voy a generar problemas de pareja y no quiero", contó Salazar hace dos días cuando comenzaron a aparecer las primeras filtraciones sobre el acuerdo.

El punto sobre la muerte del economista, en caso de suceder, es clave ya que los hijos de su matrimonio anterior nunca terminaron de aceptar a Salazar debido a que la fecha de separación entre Redrado y su ex esposa coincidiría con el momento en el que comenzó a salir con ella. Es por eso que incluso llegaron a aceptar y festejar cuando su padre empezó un breve noviazgo con la panelista y diputada provincial en Santa Fe, Amalia Granata.