Falleció la actriz Hilda Bernard a los 101 años: el ACV, la salida del Covid y sus últimos años

La actriz Hilda Bernard murió este miércoles a los 101 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentinas de Actores a través de las redes sociales. "Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio", escribió el organismo con mucha pena y dolor, y agregó que la legendaria actriz era "la afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26".

Con una extensa trayectoria de más de setenta años en radio, radioteatro, teatro, cine y televisión, Hilda era la actriz en vida más longeva en la historia del espectáculo argentino. De hecho, en 2014 fue reconocida por la Legislatura porteña como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo año, la histórica artista había sufrido un ACV y logró salir adelante. “Me afectó, más que nada, toda la parte izquierda del cuerpo. La cara, el brazo y la pierna", dijo.

Y agregó: "Tengo que estar tranquila y caminar poco”. Su tenacidad le permitió salir adelante y un año más tarde, se presentó en la ceremonia de los Martín Fierro, en el que recibió un premio a la trayectoria. "Me hacía mucha falta en este momento esta caricita. Me había propuesto trabajar hasta los cien años... no me falta tanto, me faltan cinco nada más. Pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en una pierna", contó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su discurso tras recibir el reconocimiento de APTRA, agregó: "De cualquier manera, pienso que 73 años de trabajo han sido una fortuna para mí. Hice radio, cine, teatro y televisión y fui muy feliz en mi carrera. Ahora espero que Dios y los médicos que me atienden me ayuden a salir adelante porque quiero volver a estar en un escenario".

Su último trabajo en televisión fue en la comedia Los Grimaldi, con Nazarena Vélez en el 2013, y en teatro formó parte de la obra Póstumos, de José María Muscari. "En 1994, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable", detallaron desde la Asociación Argentinas de Actores.

Reconocida por participar en programas como “Chiquititas” y “La Niñera” o en películas tales como “Cama adentro” y “Rosa de lejos”, los últimos años los vivió recluida por la pandemia del coronavirus. Sin ir más lejos, a días de cumplir los cien años había contraído y superado la enfermedad ganándose la admiración de propios y extraños. "Ni se enteró de que tuvo covid-19. Fue duro por ella no lo supo", declaró su bisnieto, Lautaro, y aseguró que su "bisa" "lo pasó bien".

Un mes después de superar el COVID-19, cumplió 100 años y lo celebró rodeada de sus afectos en el hogar donde vivió hasta sus últimos días. "No lo imaginé nunca estos 100 años. A mi me gusta la gente, me gusta conversar, entrabar charlas...Yo no esperaba que mi personajes aparecieran tanto, estoy muy feliz. Muy de vez en cuando me miro, pero no todos los días. No estoy pendiente de la novela", dijo emocionada en su última entrevista.

Nacida en Puerto Deseado, Santa Cruz, el 29 de octubre de 1920, fue partícipe de los años de oro del espectáculo en la Argentina e interpretó a las "villanas" más aplaudidas en la pantalla chica. “Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho, porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada”, había dicho.

En 2010 fue distinguida por el Municipio en un acto llevado a cabo en el Teatro Roma, obtuvo el premio María Guerrero y Éter a la Trayectoria, y actuó en el unitario histórico Lo que el tiempo nos dejó de Telefé, personificando a la fallecida cantante de tango Ada Falcón. Uno de sus puntos más altos en su carrera ocurrió aquel año con El último encuentro (2010), de Sándor Márai, junto a Duilio Marzio y Fernando Heredia, dirigida por Gabriela Izcovich.

Junto a aquella consagración también se ubica 8 mujeres, de Robert Thomas. Allí repetía el papel de abuela que Danielle Darrieux hizo en la película de François Ozon. Como si eso fuera poco, además de brillaren radioteatros de los ’40, asumió los papeles de las villanas más recordadas en Antonella, Soy Gina, Chiquititas, Los simuladores, Tiempo final, Rebelde Way, Floricienta, La niñera, Los exitosos Pells, Lo que el tiempo nos dejó e Historias de la primera vez.