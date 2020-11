Dolor país: Diego Leuco abandona el programa de Jorge Lanata a fin de año

El periodista Diego Leuco anunció ayer que dejará de ser el co-conductor del programa de radio “Lanata sin filtro” que conduce Jorge Lanata. La noticia sorprendió porque el menor de los Leuco era el encargado de reemplazar al periodista cuando se ausentaba por razones de salud, vacaciones o porque debía viajar por trabajo.

Luego de siete años en el ciclo de radio más escuchado en la AM de la Argentina en la segunda mañana, Diego Leuco se despedirá a fin de año cuando venza su contrato y, por ahora, sólo seguirá en Telenoche junto a María Laura Santillán y en Ya Somos Grandes, su programa de la señal Todo Noticias.

“Es verdad, el viernes hablé con Jorge y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo especifico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas”, confirmó el periodista en declaraciones al sitio Teleshow.

Leuco se había sumado al ciclo de Lanata en 2013 después de dejar la conducción de la primera mañana en Radio Ciudad AM 1110. Para esa misma época había firmado contrato con Canal 13 para participar de El Diario de Mariana.

"Después de hablar con Jorge, hablé con la gente de la radio, les conté mi decisión y también me entendieron. Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha. La verdad es que la radio está muy bien armada, así que no sé, si hay lugar me quedó en Mitre, sino buscaré otros rumbos. Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio”, agregó el periodista.

La noticia se conoce en el medio de las especulaciones sobre los pases en el periodismo argentino y que tienen en danza a figuras del peso de Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar.

Durante la semana Leuco estuvo en el centro de la polémica después de que se viralizó un resumen del programa de la semana pasada de Mirtha Legrand en donde con su padre, el también periodista Alfredo Leuco, mencionaron el nombre Cristina (en relación a la vicepresidenta Fernández de Kirchner) más de 50 veces en dos horas.

Como consecuencia de ello aprovechó el inicio de su programa en TN para hacer una crítica a quienes señalaron esa obsesión con la vicepresidenta. "Hay que buscar gente más talentosa para la usina de difamación que tienen ahí en las redes, los argumentos son muy endebles y patéticos, hay que subir el nivel del debate. Yo creo que los sorprende escuchar Cristina a secas, están acostumbrados a oír si Cristina o 'cómo no Cristina'”, dijo Leuco que sostuvo que a partir de ahora le dirá Elizabeth a la vicepresidenta.