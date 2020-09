Dolor país: ex MasterChef reveló que todas las devoluciones del jurado eran una farsa

Mientras Telefe se prepara para el debut de Masterchef Celebrity -una edición especial que, tal como su nombre indica, contará con la participación de famosos y la conducción de Santiago Del Moro-, un ex participante del reality show rompió el silencio y reveló detalles de las grabaciones que pocos conocían hasta ahora. ¿Fraude o show televisivo?

Sebastián Ablin participó del ciclo de cocina en el año 2015 y reveló en un vivo de Instagram que el jurado no probaba los platos tal y como se mostraba con la edición final, sino que primero lo hacía en una habitación separada a la que los concursantes no tenían acceso.

"Nos hacían cocinar dos platos. Terminábamos de hacerlos y nos sacaban afuera. Ellos pasaban, probaban todos los platos, se juntaban con los productores y decidían todo previamente. Ya decidían qué iban a decir de tu plato; si iba a estar bueno, si te iban a tirar para abajo. Vos no sabías nada y así te hacían pasar a la devolución. Ya sabían todo y ahí actuaban. Probaban y actuaban, porque ya sabían cómo había salido el gusto de la comida y se aprovechaban", reveló en un live de Instagram.

Pero eso no fue todo. El ex participante también reveló los "trucos" del jurado, para bajarle el pulgar al participante que a la producción no le gustaba. "Si te querían mandar al bombo, te decían que estaba fría, pero vos no podías decirles: 'Che, pero boludo, hace dos horas que la comida está ahí. ¿Cómo no va a estar fría?'. El tiempo de cocina era real. Vos cocinabas el tiempo que te decían posta. Lo que era un poquito mentira era el tiempo que estabas en el supermercado", sumó.

"Nosotros no podíamos comer lo que hacía el participante de al lado. ¿Saben por qué? Porque vos ahí podías ver si el jurado estaba chamullando. ¿Qué pasaba si vos probabas unos fideos con tuco y estaba re ácido el tomante? ¡No podías hacer nada! Porque vos no sabías el gusto y ellos decidían a quién podían hacer pasar", denunció, al tiempo que reconoció: "Me ha pasado a mí de tener un plato malo, pero como generaba buenas escenas me hacían pasar".

Ablin también denunció que la producción sólo les pagaba los viáticos. "Lo más triste, lo que más me dolió, fue cuando firmé el contrato y nos decían que a nosotros no nos pagaban ni un peso. Sólo el viático y los chefs ganaron un montón de plata. Yo estuve catorce programas. ¡Un montón! ¿Sabés cuánto me pagaron? Nueve mil pesos por catorce programas, con todo lo que laburé".