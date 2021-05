Dolor país: la renuncia secreta de Alex Caniggia a "MasterChef" que sacude a todo Telefe

Alex Caniggia evalúa seriamente irse de MasterChef Celebrity como consecuencia de los cruces que tiene con los jurados, las críticas que recibe y las exigencias que tiene el certamen de conocida. La primera llamada de atención de la producción del programa que se emite por Telefe fue que el miércoles faltó a la grabación cuando lo estuvieron esperando más de una hora.

Desde Twitter, el periodista Pampito habló de una posible renuncia en "MasterChef", aunque sin nombrar al hermano de Charlotte: "Renuncia bomba en MasterChef. Una de las figuras acaba de renunciar al concurso. Telefe está tratando de convencerlo para que vuelva".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"En Telefe tampoco disfrutan de esta situación de escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva”, sumó. Recordemos que el año pasado, cuando estuvo en el "Cantando 2020", Alex se cansó de los maltratos y decidió dar un paso al costado cuando tuvo una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.

El músico lo calificó al hijo de Mariana Nannis como “tonto, zarpado y guarango”, aunque luego de que el tema alcanzara repercusión en las redes, el marido de Patricia Sosa pidió disculpas públicas a través de su cuenta de Twitter.

No satisfecho con esto, Alex visitó el piso de “LAM” (El Trece) y comentó que tenía intenciones de dejar el certamen de canto, luego con el paso de las horas el deseo se convirtió en realidad y lo anunció él mismo en sus redes: "A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión, millonario y contento". ¿Hará lo mismo con MasterChef Celebrity?