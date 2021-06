Dolor por la muerte de Jorge, el papá de El Polaco: su dura historia de vida

Las redes sociales se llenaron de saludos y mensajes de condolencias para Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, debido a que en las últimas horas perdió a su papá, Jorge Carlos. "Falleció mientras dormía", confirmaron desde el entorno del cantante. "Enviamos nuestras condolencias y abrazamos fuerte a la familia Cwirkaluk en este duro momento. QEPD Jorge", fue uno de los mensajes que envió la productora Junior.

El cantante había publicado el domingo un sentido mensaje dirigido a Jorge, que influyó en la vida del cantante de manera drástica, con motivo de la celebración del Día del Padre: "Feliz día al mejor papá del mundo... siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo... y si te tendría que elegir lo volvería a hacer”, escribió.

Fue Jorge Carlos López la razón por la cual El Polaco tuvo que luchar desde muy chico para lograr superar los males y ayudar a su familia, compuesta por sus dos hermanos Jonathan y Rocío, y su mamá Mariana Cwirkaluk. El papá del músico tenía una fábrica de aberturas y su madre era ama de casa.

Esto ayudó al rubio a tener una vida normal y similar a la de otros chicos hasta los cinco años. A partir de ahí, todo cambió. Su papá perdió el negocio y, desde ese entonces, comenzó a luchar una dura batalla contra su adicción al alcohol y a las drogas. "Mi vieja nos tuvo que bancar con 150 pesos que cobraba de un plan", había confesado el cantante de música tropical.

De acuerdo con el propio participante de La Academia de ShowMatch, durante su niñez vivía "del trueque y de vender" lo poco que tenían. "Pero empezó un infierno en mi hogar y crecí de golpe", reveló. Su papá tuvo que ser internado producto de la depresión y las drogas. A su vez, su mamá enfermó producto de los males que recayeron en la familia. Fue entonces que El Polaco, a los siete años, tuvo que convertirse en el “hombre de la casa”.

En varias entrevistas, reveló que cuando otros chicos pensaban en salir a jugar o ver dibujitos, él tuvo que estar "detrás de una persona a la que por su estado no le importaba nada". "Yo a los siete años tenía gastritis, en lugar de pensar en pasear con mis padres, tenía que acompañar a mi mamá a buscar a mi viejo a los bares", había explicado el cantante de cumbia.

Según contó en más de una oportunidad, tuvo que despedirse de los juegos y comenzar a pensar como un adulto desde muy chico. Comenzó a ayudar a su mamá, cuidaba de sus hermanos menores y sentía que debía ponerse la familia en sus espaldas. "Seguí estudiando, pero no teníamos un mango, a mis diez años mis padres se separaron. Mi mamá estaba desbordada tratando de mantenernos, porque con cuarenta años y sin el colegio, no es fácil conseguir trabajo", contó.

Fue entonces que decidió tomar una decisión: "A los 13 me interné en un centro de rehabilitación en Córdoba para que mi mamá no se tuviera que ocupar de mí. No tenía adicciones, pero no quería molestar en mi casa". Mientras tanto, Jorge Carlos no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. "Dentro de todo lo que viví en mi infancia, yo saco las cosas buenas y mi viejo como pudo me enseñó a ser un buen tipo”, sostuvo El Polaco en una entrevista en Los Mammones.

El Polaco estuvo internado durante seis meses. Según cuenta, salió “hecho un hombre” a los 13 años. "Entendí que las etapas que había quemado de chico no volverían, así que volví a la casa de mi vieja dispuesto a salir adelante", se lamentó. De esta manera, con mucha fuerza de voluntad y ganas de sacar a su familia del barro, regresó al colegio, comenzó a meterse en el mundo de la música y aprendió a tocar el bajo, la guitarra y la batería sin ninguna persona que lo ayudara.

En el 2006 acreditó su primer material discográfico “Vuelve Te Lo Pido”, el cual en poco tiempo junto a sus temas se convirtieron en los más pedidos en emisoras radiales y canales de televisión. Poco tiempo después alcanzó el disco de oro por sus ventas. Un año más tarde, El Polaco realizó su primera presentación en Chile, en la ciudad de Temuco.

La felicidad del cantante era inmensa, ya que cantó ante más de 10 mil personas. A partir de ahí, su carrera no dejó de crecer y hoy participa de uno de los programas más vistos de la televisión. Si bien su vida no fue sencilla, el músico solo tiene palabras de agradecimiento para con su papá, quien poco antes de ser internado en la clínica psiquiátrica Open Door, en Luján, vendió su Zanella Sapucai para comprarle un bajo y una guitarra a su hijo..

Lejos de algún tipo de resentimiento por la dura infancia que tuvo que transitar, El Polaco siempre manifestó públicamente el amor hacia su padre: "Me compró un bajo y una guitarra. Y yo, después de eso, aprendí a tocar el bajo y la guitarra con eso, te lo juro por mis hijos. Él lo hacía con el corazón. Mi viejo es mi ídolo y mi gran debilidad porque cuando yo lo veo mal, me quiebro. No lo puedo ver mal. (al alcanzar la fama) Junté mis pesos y como mi viejo vivía de alquileres, lo saqué de la villa y lo llevé a un lugar más tranqui. Le pude comprar una casa a mi viejo y te puedo asegurar que después de eso, Dios me trajo una bendición terrible”.