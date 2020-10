Dolor profundo: Shannen Doherty, la actriz de Beverly Hills 90210, se está muriendo y está escribiendo cartas y grabando videos para despedirse de sus seres queridos

La actriz Shannen Doherty, que en los 90 fuera una de las estrellas de la serie juvenil Beverly Hills 90210, reveló con mucha tristeza que su cáncer de mama había regresado y que estaba en fase IV. "Va a saberse en algunos días o semanas que me encuentro en fase IV. Mi cáncer ha vuelto y por eso estoy aquí", dijo, llorando, al popularísimo programa Good Morning America. Shannen tiene 49 años y había sido diagnosticada por primera vez en 2015. Entonces empezó un tratamiento intensivo y debió someterse a una mastectomía, quimioterapia y radioterapia. En 2017 anunció la remisión de la enfermedad y parecía que el peor momento había quedado atrás, pero no era así. Hace unos días, estaba haciendo ejercicios, sintió dolores y se asustó. Los estudios revelaron lo peor.

Shannen dijo que lo que más le costó hasta ahora fue anunciarle la noticia a su madre y a su esposo, el productor Kurt Iswarienco. Ahora se dispone a un trabajo tan movilizante como doloroso: despedirse de todas las personas que quiere. En algunos casos, lo hará por escrito. En otros, a través de videos.

"No me he sentado a escribir. Hay cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi esposo sepa lo que significa para mí. Eso es algo que tengo que hacer. Pero siempre que llega el momento de hacerlo me parece algo demasiado definitivo", declaró. "Es como si estuvieras cerrando un ciclo… Siento que soy un ser humano muy muy sano. Es difícil terminar con tus asuntos cuando sientes que vivirás otros 10 o 15 años", dice Shannen, que a pesar del pronóstico adverso espera seguir dando batalla.

La historia de Shannen fue la nota de tapa de la edición norteamericana de la revista Elle. Allí escribieron: “En 2015, Shannen Doherty se convirtió en una de las aproximadamente 300.000 mujeres estadounidenses diagnosticadas con cáncer de mama cada año. En la mayoría de los casos, el tratamiento inicial es eficaz y cura al paciente. Pero en muchos otros casos, el cáncer de mama regresa. En 2019, el cáncer de Doherty resurgió como metastásico. Donde algunos pueden ver una sentencia de muerte, Doherty ve una oportunidad: 'Intento atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente realmente no ve o da por sentados'.

"Es como si alguien con la Etapa IV se enfrentara a esto y otros quisieran ponerte a dormir. Siento que aún tengo mucha vida en mí", dijo Shannen, quien se enfrenta a un momento ambivalente de su vida: por un lado, siente quiere dejar todo listo para cuando ya no esté; por el otro, quiere seguir dándole batalla a la enfermedad.

Su hermano de ficción, Jason Priestley (Beverly Hills 90210) apoyó a Shannen en este difícil momento. “Intento llamarla con la mayor frecuencia posible. Hablamos y siempre la encuentro con entereza y mucha energía. Ella es una mujer muy fuerte, siempre lo fue, y estoy convencido de que peleará lo más fuerte que pueda", señaló.