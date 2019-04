Dolores Barreiro rompió el silencio y habló de su presente con Matías Camisani

El martes, la noticia de la separación de Dolores Barreiro y Matías Camisani luego de más de dos décadas de pareja y cinco hijos juntos llegó a todos los medios, sorprendiendo al público.

Sin embargo, la modelo se encargó de comunicarse con Lío Pecoraro, panelista de Todas las Tardes, para asegurarle que la noticia no era cierta. "Yo no sé de dónde sacan la versión", señaló, aclarando que si bien su marido no está conviviendo con ella, es porque en este momento es porque se encuentra de viaje por la India junto a Salvador, uno de sus hijos adolescentes.

DOLORES BARREIRO DESMINTIÓ SEPARACIÓN — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) April 24, 2019

"Era un viaje planificado por los dos por su cumpleaños", explicó Barreiro quien además es madre de Valentino, Milo, Suria e Indra junto a Camisani. La familia reside en Ingenierio Maschwitz y eligió una vida tranquila.

Actualmente, la ex modelo lleva adelante la marca de indumentaria Holi, mientras que su marido se dedica a la importación textil y tiene una banda musical con un grupo de amigos.