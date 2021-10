Dolores Fonzi habló por primera vez del día en el que Natalie Portman llegó furiosa a la Argentina

En julio del 2006, la intempestiva llegada de Natalie Portman a la Argentina generó revuelo en el mundo del espectáculo. Su por entonces pareja, el mexicano Gael García Bernal, se encontraba en Buenos Aires para formar parte de la serie Soy tu fan, dirigida nada más y nada menos que por Dolores Fonzi. Por ese entonces, los medios argentinos comenzaban a hacerse eco de los rumores de affaire entre la directora y el actor mexicano.

"Fue horrible", reconoció quince años después Fonzi en su paso por el ciclo Los Mammones. "Si yo te pregunto por aquella visita de Natalie Portman a la Argentina, estoy derrapando?", se atajó Jey, en un intento por tantear el terreno y ver si la actriz estaba dispuesta a hablar de lo ocurrido. "No", respondió con sinceridad la también directora.

"Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalia Portman. Es una estrella, es Star Wars. Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor, de lo que fue en verdad", intentó minimizar Fonzi.

Atento a la respuesta, Mammon redobló la apuesta: "¿Vino a chequear algo?". "No, e igual quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes (coincidieron en el año 2001 en el film Vidas Privadas), porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto", aclaró, al tiempo que el conductor sumó: "En todo caso el que rompe es el hombre".

Fonzi recordó el hostigamiento mediático que sufrió durante la visita de Portman al país: "Fue horrible. Nos perseguían autos, yo tenía miedo de que me rapten. Salía de terapia y había tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible de verdad".

Hubo discusiones, pedidos de disculpas, llanto y hasta portazos en aquel hotel donde se había instalado la actriz de origen israelí. En esos días, García Bernal le puso un punto final a su noviazgo de tres años con Natalie, a quien había conocido en 2003, en una fiesta luego de la ceremonia de los Premios Oscar. Una semana después, Portman regresó a Estados Unidos con el corazón roto y al poco tiempo.

Finalmente, García Bernal y Portman pusieron un punto final a su relación y el mexicano y la argentina blanquearon su vínculo dos años después. Fueron padres de Lázaro y Libertad y se separaron en buenos términos en el 2014.