Domenech reclama poder ver a sus hijos y apuntó contra la jueza: "Hay algo intencional"

Durante los últimos días de diciembre del año pasado, el periodista de El Trece y TN, Sebastián Domenech contó a través de su cuenta personal de Twitter que hace seis años no puede ver a sus hijos Carolina y Máximo, que tuvo con su ex mujer. Según su relato, por una falsa denuncia en la Justicia que hizo la madre de los chicos, le impiden tener contacto con ellos.

En aquella oportunidad, el periodista especializado en policiales sorprendió al romper en llanto al aire mientras relataba el duro presente que atraviesa: no ve a sus hijos desde el 2015 a raíz de una denuncia en la justicia que hizo su ex mujer hace exactamente seis años, acusándolo de ejercer violencia sobre ellos. "Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia y la Justicia finalmente confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo", había escrito.

La última vez que tuvo contacto con sus hijos, ambos tenían cinco años y hoy ya cumplieron los 11. "La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá", había relatado hace poco más de un mes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Semanas atrás, Domenech había contado que un día que su ex mujer intentó asesinarlo en su casa con dos armas blancas, hecho que según relató el periodista, está acreditado en la causa. "Tuve que ir a la psicóloga porque sentía mucha culpa al no decirle que tenía dos hermanos", había reconocido el cronista, quien está en pareja desde hace años con la también periodista de Natalia Marquiegui, con quien se convirtió en papá de Sol, de 4 años.

Si bien Domenech sigue esperando poder revincularse con sus hijos, una vez más volvió a acudir a las redes sociales para apuntar directamente contra la jueza que lleva adelante, a quien acusó de tener algún problema personal con él. "Señora jueza, aún no tengo novedades en la causa para ver a mis hijos. La feria judicial ya terminó hace varios días, el descanso quedó atrás. ¿Cuándo va a ordenar la revinculación?", se preguntó.

Y continuó: ¿Cuándo va a hacer Justicia por los niños? ¿Así es en todas las causas? Y esto también debo contarlo, al menos para quienes están en la misma, porque al final somos muchísimos. El resto, sepa disculpar, pero ya no tengo más herramientas y con esto ya empiezo a sospechar de algo intencional por parte de la jueza por motivos que desconozco".

Según describió el cronista, la jueza le exigió cumplir con la sentencia en el expediente "alimentos" para poder ver a sus hijos después de 6 años: "Un expediente al que siempre le cumplí con absoluta prolijidad, como corresponde. Pero esta sentencia va contra los propios mellis e incluso contra Sol. La jueza, tras actualizar la cuota alimentaria, sentenció que debo aumentar anualmente un porcentaje que supera ampliamente el porcentaje de la actualización anual de mi salario".

En ese sentido, con el paso del tiempo no solo estará "impedido de poder cumplir con las necesidades" de su tercera hija (Sol) y su hogar con Naty (su actual pareja, sino que tampoco podrá "hacerlo con la propia cuota para los mellis". "Esto es ridículo...O sea que en un tiempo hasta superar el 100% y eso técnicamente va contra la propia sentencia. La Cámara resolverá... Mientras tanto, no perdamos el eje: Acá seguiré, esperando atentamente un nuevo movimiento en el expediente para ver y abrazar a los nenes. Señora jueza, una vez mas, todo está en sus manos. Será Justicia", concluyó su mensaje, el cual estuvo acompañado por varias fotos de sus hijos.