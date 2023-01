¡Donde hubo fuego...! Afirman que Suar y Siciliani se reconciliaron en Uruguay

Él ya era el gerente de programación de canal Trece y, por aquella época, protagonizaba el unitario Silencios de Familia. Ella, en cambio, era la protagonista de Educando a Nina, la exitosa la tira de Telefe. Ambos llevaban en pareja desde 2008 y fruto de ese amor nació Margarita. Sin lugar a dudas estamos hablando de Adrián Suar y la actriz Griselda Siciliani, quienes en 2016 atravesaron una fuerte crisis de pareja que puso en jaque a la relación.

Según había trascendido en aquella oportunidad, ambos decidieron ponerle fin a la pareja tras ocho largos años de amor a causa de "infidelidades y engaños", algo que nunca se terminó de confirmar. Lo cierto es que como dice el refrán "Donde hubo fuego cenizas quedan" y el amor entre los actores parece haber resurgido como el Ave Fénix. Así lo confirmó Luis Ventura luego de que se lo viera a Suar visitando a Siciliani en su casa.

Ahora, los padres de Margarita fueron fotografiados juntos en Uruguay solos, sin la hija de ambos de diez años. Griselda está descansando luego del intenso rodaje que tuvo con la película Bardo, y por eso eligió la mansión de Suar en José Ignacio. Cabe destacar que luego de su ruptura ninguno volvió a formar pareja, ni tampoco se los vio en compañía de alguien.

Los rumores de reconciliación comenzaron los últimos días de diciembre. Ambos decidieron pasar Navidad en familia a pedido de Margarita. En medio de ese contexto, los actores fueron fotografiados en el aeropuerto uruguayo de La Laguna, por la cámara de FarándulaShow, y ambos se mostraron sorprendidos y molestos. En la misma, se puede ver a la actriz y al productor de El Trece con valijas en mano y llegando a Uruguay para compartir unos días juntos.

Claro está, lo que más llamó la atención de propios y extraños es que en la foto no aparecía Margarita. El año pasado, Griselda fue invitada a Socios del Espectáculo y en una charla íntima, habló de todo. "Desde que te separaste de Adrián, ¿no blanqueaste cuando te volviste a enamorar?", le había preguntado Paula Varela y la actriz, nerviosa, respondió: "No, no hubo nada especial. Yo creo que las cosas se saben cuando ocurren".

Y agregó: "No soy de armar pareja fácilmente. La pregunta es por qué. No lo sé. Yo no soy noviero, no necesito a alguien que me escuche ni acompañamiento terapéutico. La respuesta es mucho más simple. A mí me convocan, hay algo corporal... Si no me pasa y viene el otro para no estar solo, para ir a comer, para que me escucha hablar, no. Yo soy chúcaro, en ese sentido".

Si bien la actriz resaltó en aquella entrevista que tuvo "relaciones sexuales" durante estos años y aclaró: "No estoy con alguien por estar. Yo soy de la postura de 'no convivo más' pero depende de qué te pasa. Solo no estoy, estoy con amigos y sé estar conmigo mismo. ¿Me gustaría estar con alguien? Es recontra hermoso... Ahora estar con alguien que no tenés ganas de estar, qué plomo".

Durante aquella charla, la actriz había dejado la puerta abierta a una eventual reconciliación y al ser consultada sobre los comentarios de sus seguidores que piden volver a verlos juntos, sentenció: "Sí pero yo creo que se lee bien el cariño que nos tenemos. Por ahí al principio... pero ya pasaron como 6 años. No tuvimos nunca una vuelta, tenemos un cariño familiar. Ahora estoy sola".

Cómo fue la separación

Adrián Suar y Griselda Siciliani se conocieron en el circuito del teatro Under en el 2005, cuando él buscaba nuevos talentos para Pol-ka, la productora de la cual es fundador y director. El actor ya estaba separado de Areceli González, y Griselda vivía una crisis con su pareja de entonces. Él la llevó a trabajar en Sin código y ella le garantizó astucia en sus tiras.

Desde entonces, encuentros y separaciones mediante, habrían consolidado una relación que prometía y que duró casi una década. Pese a esto, el año 2016 el destino los puso en las veredas opuestas. Adrián es uno de los líderes de canal Trece y encabezaba la novela Silencios de familia, que promediaba 8 puntos de rating y estaba a punto de llegar a su fin.

Griselda Siciliani era la protagonista de Educando a Nina, uno de los caballitos de batalla de Telefe, la cual salía al aire todos los días, excepto los viernes, y tenía un promedio de 17 puntos de rating. Un total éxito. Pero tras bambalinas fue cuando se comenzó a gestar la ruptura de la pareja de actores y por entonces rivales en la pantalla chica.

Es que el ambiente que rodeaba a los actores era propicio para el engaño y esto mismo ocurrió. Según había trascendido en aquella oportunidad, Griselda Siciliani le habría sido infiel a Suar con su compañero en la novela de Telefe, Esteban Lamothe, quien interpretaba a Renzo, su enamorado en Educando a Nina.

Lo cierto es que en aquella época, los protagonistas llegaron a un acuerdo y decidieron no manifestarse al respecto. De esa manera, ninguno salió a desmentir o confirmar la separación para resguardar a su hija, de por entonces cuatro años. Nadie puede negar que la carrera de Siciliani estuvo, en cierta manera, apadrinada por Suar. Él le ofreció el personaje de Debbie, en Sos mi vida, con el que ganó el Martín Fierro en 2006 como Revelación Femenina. Ahora, la pareja está atravesando una ola de rumores de reconciliación que cada vez suenan más fuerte, pero ambos seguirán teniendo como máxima prioridad a Margarita, su pequeña hija.