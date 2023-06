"Donde hubo fuego...": el guiño de Rusher a María Becerra y la bronca de J Rei

Transcurrían los días de diciembre del año 2021. Los argentinos y argentinas se preparaban para recibir la Navidad y María Becerra lanzaba una bomba que repercutió en todos los medios de comunicación: dejó entrever que su por entonces novio, el también cantante Rusherking, le había sido infiel. En aquella ocasión, la Nena de Argentina descubrió en el teléfono conversaciones del rapero con una instagramer y modelo argentina.

El escándalo fue tal que no sólo se tiraron con de todo en las redes sociales, sino que además habían sido vistos discutiendo -a los gritos- en plena calle, en una esquina del barrio porteño de Núñez. “Okey, oficialmente te odio”, fue uno de los mensajes que María, sin vueltas, le dedicó a Thomas Nicolás Tobar, el nombre real del interprete. Una hora después, él devolvió la indirecta: “Que ganas de llamar la atención”.

Y si bien la cantante no volvió a referirse al tema, él le dedicó una serie de firmes posteos. “Qué onda mi genteeee, volví a twitter como loco, lo había dejado porque estaba cansado de leer estupideces de personas que se creen con el derecho de opinar de la vida de los demás, pero después de reflexionar mucho volví joya. Se podría decir que volvió la bestia”, publicó.

Y sentenció: “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo que pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto”. Aquello había despertado la furia de Becerra, quien una vez más contratacó: “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”

Y como si eso no fuera suficiente, se despachó con furia contra el cantante: “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”. El tiempo pasó, precisamente dos años. El trapero estuvo en pareja con La China Suárez y la Nena de Argentina está actualmente saliendo con J Rei.

Sin embargo, los internautas comenzaron a notar una suerte de acercamiento de Rusher para con María, luego de que éste último terminara su relación con la actriz. Primero, comenzó a seguirla nuevamente en las redes sociales. Segundo, se lo vio muy cerca, poniéndole su mano en el hombro, a María Becerra durante la foto con la que ambos promocionaron el regreso de "Los del espacio", FMK, Emilia, Duki, Lit Killah, Tiago PZK y Big One.

El resultado final llegó a los ojos del público editado. Si bien en la imagen que vio toda Argentina los ex novios aparecen distanciados por cuatro personas, cada uno en una punta, en las últimas horas se viralizó un video del detrás de escena, donde se puede apreciar que Maria y Rusher estuvieron más cerca de lo que parecía.

Aunque en la foto promocional que vio la gente, Emilia está en el medio, arriba de Rusher, y María en la punta, arriba de Tiago, la verdad de la milanesa es otra. La nena de Argentina es quien está sobre el santiagueño, mientras que la pareja de Duki está arriba del creador de “Bemaste”. Y como frutilla del postre, durante su participación en la canción grupal, el ex de La China lanzó una frase que se convirtió en tendencia: "Donde hubo fuego, cenizas quedan".

Incluso, los fanáticos notaron cómo el trapero usó una zapatilla como teléfono, y recordaron cuando María empezó un trend de esa manera para su tema Ojalá. Inmediatamente toda la situación se convirtió en tendencia en Twitter, donde se llenó de memes y le pidieron a María que no vuelva a caer en las garras del artista.

Al que no le gustó nada esta situación fue al propio J Rei. “Ustedes saben que hoy Rusherking y María Becerra volvieron a seguirse en redes, me cuentan que a J Rei no le dio igual esto y habría habido un reclamo a la cantante”, explicó Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Y otro dato: tampoco le habría gustado que su novia vuelva a hacer un tema con su ex. Me hablaron de un ataque de celos de J Rei con María por este acercamiento con Rusherking”, agregó.

Sobre el acercamiento de los ex tortolitos, el periodista opinó: “No me gusta criticar porque cada uno siente las cosas como puede pero la pregunta es obvia, ¿sentirá el cantante que Rusherking es una amenaza para la relación que tiene con su novia María?” Y lo otro que también me da dudas es qué tipo de vínculo tienen hoy Rusher y María, porque los fandoms están hablando de una reconciliación, ¿cómo le cae esto a J Rei?”, cerró.