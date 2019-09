Dos años del Puntita-Gate: el llanto de Lola, la hija de Latorre y Yanina, al recordar el escándalo

A más de dos años del "puntita-gate", Diego Latorre volvió a hablar el duro momento que vivió cuando Natacha Jaitt expuso que habían mantenido un affaire y reveló los gustos sexuales del ex deportista. Fue durante una entrevista en vivo que brindó junto a su hija, Lola, en el ciclo Pampita Online. “Yo creo que si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física, mental y emocional", afirmó.

A mediados de 2017, la difunta mediática reveló una serie de chats y videos que mostraban que Latorre le era infiel a su esposa, Yanina. E incluso se hizo foco en el pedido del ex futbolista para que en sus encuentros sexuales Jaitt le introdujera la “puntita” de un consolador en la cola.

"Me pasaron cosas como a cualquier ser humano, pero nunca nada así, con un montón de calumnias en el medio. Tenés que enfrentar después la vida. Hubo muchas calumnias en el medio, muchas, resistí y seguí para adelante", continuó "Gambetita", quien además remarcó en todo momento lo clave que resultó el apoyo de su familia en todo el proceso.

Y sobre todo la tolerancia de su esposa, panelista del programa LAM, Yanina. "Ella me contuvo durante toda mi vida. Esta tal vez fue la ‘gran prueba’, pero después tuve momentos delicados como cuando terminé de jugar al fútbol y me tenía que mudar de un país a otro", expresó.

La palabra de Lola Latorre

Por primera vez, la hija de los Latorre habló del tema y reveló cómo enfrentó el asedio mediático y la crisis familiar: “Cuando pasó todo lo que pasó, él estaba muy mal y venía a mi habitación y yo tenía que sostenerlo”, recordó Lola, entre lágrimas.