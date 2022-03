Dos cirugías de urgencia y sangrado interno: el padre de Tini Stoessel pelea por su vida

Pese al marcado hermetismo familiar, poco a poco se conocen más detalles del delicado cuadro de salud de Alejandro Stoessel, padre de Tini. El histórico productor televisivo fue sometido a dos cirugías de urgencia debido a una hemorragia interna, producto de una disfunción hematológica que acarrea desde hace años.

"El papá de Tini fue internado en La Trinidad de urgencia. Después de acompañar a su hija en Bolivia (la cantante brindó una serie de shows en el país vecino), este miércoles sintió fuertes dolores estomacales y se dirigió al sanatorio (del barrio de Palermo)", precisó el periodista Ángel de Brito desde sus redes sociales.

Stoessel permanece entonces en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. "Tiene un problema hematológico que desembocó en una hemorragia interna. Fue operado ese miércoles y ayer nuevamente. Está internado en terapia intensiva y acompañado por sus hijos y su mujer", sumó.

Ahora, desde el sanatorio, publicaron el primer parte médico sobre su salud: “El Sr. Alejandro Stoessel se encuentra internado en el Sanatorio de la Trinidad Palermo desde el miércoles 2 de marzo. Ingresa con un cuadro abdominal agudo grave que requirió cirugía de urgencia”.

Y completaron, en el documento firmado por la doctora Silvina Serra: “Actualmente se encuentra en el Servicio de Terapia Intensiva con soporte hematológico. En el día de la fecha, sus parámetros clínicos se encuentran estables. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación".

Al momento, la cantante y su familia no se pronunciaron sobre el duro momento que atraviesa el productor. "No me interesa decir nada", fue la esquiva respuesta que Mariana (pareja de Alejandro y mamá de sus dos hijos) le dio al portal PrimiciasYa.

La última publicación que Tini compartió en sus redes sociales data del lunes, dos días antes de la internación de su padre, desde Bolivia, país al que viajó para realizar una serie de recitales. "Hoy, último show en Tarija. Gracias. Y el 21 de marzo nos vemos con mi nuevo show en Buenos Aires. ¡Ayyyyy!".