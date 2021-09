Dos ex participantes de Bake Off acusaron a Flor Peña de maltratar al primer eliminado: "Lo descansaron"

Sin dudas, los últimos realities de Telefe despertaron pasiones. Tanto MasterChef Celebrity como Bake Off Argentina cuentan con miles de fanáticos y también críticas de todas partes. El domingo pasado, Gabriel, un taxista de 52 años se convirtió en el primer eliminado de esta temporada del programa de pastelería.

Tras los resultados, Gabriel les dijo a Paula Chaves y al jurado: “Me la vi venir y el resultado es justo”. Y agregó: “Fue un placer haber estado acá. Estoy muy contento, fue un honor”. Como sucede con cada participante, al otro día, el taxista fue invitado a Flor de Equipo, el programa de Flor Peña.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahí se dio una situación un tanto incómoda porque tanto Peña como su panelista Nancy Pazos se dedicaron a bromear sobre la performance de Gabriel durante las emisiones de Bake Off. Para muchos, las actitudes de la conductora y la periodista fue muy criticada tanto desde las redes sociales como por dos ex participantes del reality.

El primero fue Marcos Perren, uno de los chicos que formó parte de la temporada anterior y que tuvo cierta fama durante el programa por su pésimo desempeño en la cocina. Desde Twitter, Perren disparó contra Flor Peña: “Me entero que llevaron a Gabriel para descansarlo y pelotudearlo en la cara en televisión. Recién subí a mis historias de Instagram para que puedan ver todo. Nefasta la televisión, como siempre”.

En sus historias de Instagram, Marcos dijo sobre los dichos de Florencia y de Pazos contra Gabriel durante la entrevista: “Todos sabemos que Flor de equipo es un programa digno de detestar y repudiar constantemente. La gente que lo conduce en sí, son personas con un pasado bastante feo”.



Y también dijo, con un nivel de indignación total contra las miembros de Flor de Equipo: “En ese programa también se encargaron de boludear a Gabriel. Todos bancamos a Gabi porque era un tipazo. Peña, en vez de bancarlo con la pastelería, le tira mierda y después le dice que no vio el programa”.

Por otra parte, Marcos también le dio duro a Pazos: “¿Se dan cuenta que el único trabajo que tiene, no lo hace? Se queja de Gabriel porque le salió mal una torta. ¿Y por casa? Cerramos con Nancy Pazos diciendo: ‘¿Quién hizo el casting para que este señor entrara al programa´ en la cara. ‘¿Quién hizo el casting para que entres vos a este programa? Ah, es verdad, en este programa buscan a este tipo de gente, a vos. Sí, sos ese tipo de gente, no más que eso´”.

Por último, Perren aseguró: “No gasten tanto su energía en indignarse como yo, pero vayan a hacerle el aguante a Gabi que se lo súper merece. Es un gran tipo. Y no tiene nada que ver lo que pasó en Bake Off. No se merecía lo que le hicieron en ese programa. Me parece que son gente de mierda”.

Otro de los que se enojó con Florencia y Nancy fue Damián Basile, el ex ganador de Bake Off. En Instagram, aseguró: “Vi las repercusiones con lo que le pasó a Gabriel y me parece que está muy mal. Lo invitaron a un programa y lo trataron tan mal. Básicamente le dijeron: ‘¿Para qué te anotaste en un programa si no sabés cocinar?´. Siento que es una persona que fue a cumplir un sueño y estaba destruido, pasándola mal. O por ahí, contento por lo que logró hacer. No tenés porque maltratarlo, ni decirle que se dedique a otra cosa”