¡Dos puntos! el día después del rating más bajo en la historia de Showmatch: “Es un momento bastante difícil para el formato”

Ayer en la televisión ocurrió un hecho histórico: Showmatch hizo dos puntos de rating. Todo ocurrió cerca de la medianoche, exactamente a las 23.48, cuando tocó los 2.7 puntos. Es cierto que en ese momento, el programa de Marcelo Tinelli se iba al corte. Pero cuando volvió al aire para que el conductor se despidiera, la cosa no levantó y se fue con 3.5 puntos a las 23.57.

Mientras tanto, en Telefe, La Voz Argentina medía 18.6 puntos y se convertía en la nueva pesadilla de la gerencia de programación de El Trece, que ya tuvo que pasarla mal durante finales de 2020 y comienzos de 2021 con las dos ediciones de MasterChef Celebrity.

Pero lo cierto es que desde el canal de Constitución hacen todo lo posible para revertir la situación. Y también intentan satisfacer los deseos de Tinelli. Ayer, por ejemplo, luego de mucha insistencia por parte del conductor, Showmatch comenzó a las 22 horas. El plan no funcionó. La Academia no pudo sostener los 10.4 puntos que le había dejado Los 8 escalones, el programa de entretenimientos de Guido Kaczka.

Para colmo, las internas del canal crecen día a día. Hoy BigBang contó sobre las historias publicadas por Marcelo en contra de Telenoche y sus Lanata Boys. ¿El motivo? El conductor estaba que trinaba por el bajo número que le dejaban al inicio de su programa. Hoy no puede decir lo mismo.

La interna comenzó el miércoles 21, cuan Tinelli publicó una historia en Instagram con la frase “Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo”, al tiempo que su programa salía al aire. El destino de semejante dardo venenoso apuntó a las autoridades de eltrece y al noticiero conducido por Diego Leuco y Luciana Geuna. Después de las quejas, Showmatch hizo su marca más baja de la historia. ¿Y ahora?



Hubo alguien que dio lo cara. Y lo hizo con la frente en alto. En diálogo con Marcela Coronel en Mientras tanto (que se emite de lunes a viernes de 14 a 18 horas, por Mucha Radio FM 94.7), Pablo Chato Prada, el productor de Showmatch, admitió: "Estamos atravesando un momento bastante difícil con el formato de Showmatch. Buscaremos tratar de mejorar y seguir entreteniendo, pero si la gente quiere ver otra cosa, bueno, haremos otra cosa".

Y agregó: “Estamos viendo cosas del formato. No es la primera vez que nos ha pasado una cosa así. Los números no son los mismos números de 10 años atrás. Telefé está muy bien en cuanto a formatos, producciones, una novela que es una bomba, han encontrado números muy buenos. Nosotros tratamos de entretener. Es complicado el gen del formato. Es un programa que también tiene que ver con el público, con esa cosa de estadio, de 360 grados. La pandemia sacó eso”.

Además, el Chato afirmó: “Este formato en el 2019 fue una bomba, tiene que ver con que la competencia presentó otra competencia.

Estamos trabajando para que este programa sea el que viene entreteniendo hace muchísimos años, vos pudiste trabajar durante muchísimos años en programas satélite. Lo hemos hecho durante mucho tiempo, si la gente quiere ver otra cosa, bueno, haremos otra cosa”.

También dijo: “Siento que, son como muchos factores, estamos atravesando un momento bastante difícil en cuanto al formato, la competencia. El canal no está atravesando un buen momento en general”.

Por otra parte, en cuanto a las sensaciones de Tinelli y a un supuesto fastidio por el bajo número en el rating, Prada contó: Marcelo está muy, muy bien emocionalmente. Hace el programa con alegría. Es un gran show con el que estamos muy contentos, y él es el mejor conductor de la televisión argentina, sin dudas".



Por último, sobre la performance de Sofía Jujuy Jiménez en donde se vio la imagen de Ana Frank en una pantalla gigante mientras la modelo cantaba el tema “Yo no soy esa mujer”, el productor dijo: "Lo de Ana Frank fue un grave error, del que Fede Hoppe y yo somos los responsables absolutos. Hoy fuimos al Museo en representación de Marcelo".

Y agregó: “Lo que pasó el día viernes, la coreógrafa Carla Lanzi diseñó una propuesta de pantalla. Hizo una propuesta de mujeres muy importantes de la humanidad, y usó la imagen de Ana Frank. Te juro por Dios que ese día no estaba, me había ido a Mar del Plata al festejo de mamá y papá, y esa imagen salió al aire. Pasó por un par de filtros y nadie se dio cuenta”.

“ Es un error nuestro, es lo que habíamos acordado. Es un error de producción, Marcelo no pudo ir porque tenía otras cosas, no sé. Por eso fuimos nosotros al Museo. No sé si Marcelo sabía si era hoy o era mañana. Somos los responsables de todo lo que pasa al aire, todas las imágenes que pasan atrás Marcelo no va diciendo sí y no”.