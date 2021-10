Drama, desamor y suspenso: @gabytacine nos deja las mejores series para ver este finde

Nuestra periodista especializada en cine, Gabriela Abraham, más conocida como @gabytacine, nos trajo para esta semana una serie de recomendaciones que no podemos dejar de mirar, porque se trata de las ficciones del momento.

La primera se llama Terapia alternativa, y tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña y la China Suárez, junto a los actores Carla Peterson, Fernán Miras y Jazmin Stuart.

Si bien la serie se estrenó el 24 de septiembre pasado, cuando de hecho la pareja ya había comunicado su separación de forma pública, lo cierto es que en medio del escándalo que se armó con Wanda Nara y Mauro Icardi, la historia volvió a estar en tema.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para los que no se saben, durante los 10 capítulos que dura, se cuenta la vida de una pareja que va a hacer terapia para separase. Sin embargo, no se trata de una pareja normal, sino que son amantes y van a hablar de lo que les sucede con sus respectivas familias y su deseo de terminar la relación, algo que no logran hacer.

Por otra parte, @gabytacine nos contó en este nuevo video que ahora, tras semanas de furor, en estados Unidos el Juego del Calamar dejó de ser la serie más vista, y que ese primer puesto lo ocupó la tercera temporada de la serie You. "Es un poco más de lo mismo. Esta vez ellos quizás tienen que mantener ese circulo familiar por su hijo, aunque siguen los brotes psicóticos de él y los asesinatos que los dos cometen", explicó la periodista especializada en cine.

Además de estas dos recomendaciones, Abraham nos deja un hallazgo para ver durante el fin de semana, sobre todo para este sábado que estará nublado y con posibilidades de lluvia. Se trata de la serie Maid, una ficción de 10 capítulos que está disponible en Netflix y que, según ella, vale la pena ver.

Traducida al español como "Las cosas por limpiar", esta historia está protagonizada por Sarah Margaret Qualley, quien se pone en la piel de una mujer que sufre de violencia de género y que tiene que salir adelante a su corta edad para poder darle una buena calidad de vida a su hija.