Drogas, delirio místico y ¿superpoderes? Un ex “Gran Hermano”, detenido en México por atacar a su novia

Eloy Rivera supo se parte de la Casa de Gran Hermano que se llevó a cabo en 2015 y que tuvo como gran ganador a Francisco delgado. Pero a diferencia de sus compañeros, el ex hermanito pasó desapercibido durante aquella edición del reality que se había realizado por primera vez por la pantalla de América y que contó con la conducción de Jorge Rial.

En simples palabras, Eloy fue el sexto integrante de la casa al ser eliminada de un total de 18 participantes. Es decir que después de dos nominaciones y 56 días dentro de la casa, el joven oriundo de Burzaco fue eliminado por decisión del público. Pero en las últimas horas su nombre volvió a cobrar popularidad por un confuso hecho que protagonizó en México.

El joven estuvo detenido por “intento de homicidio” en el país del norte. El episodio ocurrió el 27 de diciembre del año pasado y el propio Eloy confirmó los hechos. "Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre", reveló el ex participante de Gran Hermano en las redes sociales.

"Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo", agregó Eloy en diálogo con el portal Primicias Ya.

Y agregó: "Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó".

El ex hermanito se había radicado en el país Azteca junto a su novia, Candela Díaz. Allí se ganaba la vida vendiendo fotos y videos en los que se desnudaba por encargo. "Mando fotos, videos, según la petición de la gente, pero también hago sex cam, en la cual hago lo que me piden en el momento", había contado en su momento, tras su breve aparición mediática.

Su novia decidió no denunciarlo y sentenció: "Es verdad que me quiso matar, él está loco y le agarró un brote psicótico. Yo estoy en Playa del Carmen, Eloy necesita estar medicado porque las drogas le hicieron mal".