Drogas, infantilismo y pedidos sexuales: la ex amante de Michael Bublé y su relación con el marido de Luisana

En el ojo de la tormenta. Después de que el codazo que Michael Bublé le dio en vivo a Luisana Lopilato, mucho se debatió entorno a la naturalización de los micromachismos y de la violencia física y psicológica que sufren miles de mujeres. Si bien la actriz se encargó de aclarar que no sufría violencia de género, las declaraciones de una ex amante del canadiense volvieron a circular con fuerza.

Antes de conocer a Luisana, Michael Bublé estuvo tres años en pareja con la actriz británica Emily Blunt. La relación se terminó en el año 2008 de modo abrupto y mucho se especuló en torno a los rumores de infidelidad, que luego fueron confirmados por la sindicada como tercera en discordia: la modelo Tiffany Bromley, quien reconoció haber sido la persona que filtró las imágenes de Bublé desnudo.

"Michael se comportaba como un nene, no estaba preparado para el compromiso", reconoció la modelo en diálogo con el portal The Hollywood Gossip. "Siempre fumaba marihuana por la noche", sumó.

Leé también | Daniela Lopilato habló sobre las acusaciones contra Michael Bublé por violencia de género

La posición de Blunt siempre fue la misma: "No quiero hablar de lo que sucedió con él". Sin embargo, Bromley aseguró que el cantante le ofreció hacer un trío sexual con su por entonces novia, requerimiento al que ella no accedió. "No digas que no a un ménage á trois porque no sabés lo que te perdés", le habría espetado el canadiense.

El cantante conoció a Lopilato meses después de su mediática separación de Blunt, cuando viajó a la Argentina para presentarse en el Gran Rex. Tiempo después, reconoció en una entrevista que no se había "comportado bien" con muchas de sus ex mujeres y habló en especial de la inglesa.

"Emily es una persona encantadora y hermosa. Me siento agradecido por el tiempo que estuve a su lado y por nuestra relación. Sin eso no habría tenido la oportunidad de enamorarme de mí mismo lo suficiente como para estar con una mujer como la mía (por Luisana). No se acabó por culpa de infidelidades. Se acabó porque no éramos la persona correcta para el otro y ahora nuestras vidas son justo como deberían ser".

Leé también | El violento prontuario de Michael Bublé: los otros videos en los que advierten maltrato contra Luisana

En otra entrevista, reconoció: "Fui un imbécil, un desconsiderado con los corazones de las mujeres con las que salí. Pagué mi karma. Me lo gané. Me patearon y rompieron el corazón. Dolió tanto, que creo que cuando me miré al espejo pensé: 'No quiero que esto me pase de nuevo'. Tuve que aprender a aceptar mis culpas y creo que por eso hoy soy el marido que soy".da‘.