La verdadera historia de los padres biológicos de Carlos Tevez que la serie no muestra

Carlos Tevez siempre habló de sus dos padres. Uno biológico (Carlos) y el otro del “corazón” (Segundo Tevez). La reciente serie de Netflix que cuenta la historia del futbolista durante su infancia y adolescencia en “Fuerte Apache” se centra mucho en esa situación y todo lo que conllevó en el plano emocional.

En la serie dirigida por Adrián Cateano se narra que el padre biológico del futbolista falleció antes de su nacimiento en un enfrentamiento dentro de Fuerte Apache.

El triste final de Carlos padre

Pero en realidad fue mucho más cruento de lo que se narró. Carlos padre recibió 23 balazos en el cuerpo durante un tiroteo cuando su hijo tenía apenas seis meses de gestación.

“Ahí mi vieja verdadera, se vuelve loca, y no me puede criar en un barrio donde está la delincuencia, donde está la droga. Lo que haces es llevarme a mi tía, a la que le digo madre y a su marido, que es mi papá”, contó el futbolista hace dos años en una entrevista que le dio a Animales Sueltos.

"Me crié con Adriana y Segundo, que es mi papá. Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba a la panza y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien”, agregó Tevez, que recordó cuando solía ver a su madre biológica bajo los efectos de la droga. “Tenía seis años y sabía que era mi vieja la que estaba tirada en el piso. La veía ahí, re loca y mi viejo (Segundo) me abrazaba, me daba la vuelta y me decía tenés que estudiar".

Tenía seis años y sabía que era mi vieja la que estaba tirada re loca en el piso"

En efecto, la serie da cuenta de que el padre biológico del futbolista había muerto antes de su nacimiento, pero el episodio se reconstruye de una manera distinta. La versión ficcionada asegura que murió en un bar, luego de defender a uno de sus mejores amigos. En ese lugar se encontraba la madre biológica de Tevez quien, de acuerdo al guión, se sumergió en las drogas por considerarse culpable de la muerte de su pareja, dado que había sido ella quien le pidió de ir al bar.

Tal como se reconstruye en la serie, el vínculo con Fabiana, su mamá biológica, fue muy complicado; en especial durante los primeros años del futbolista. "A mi mamá la veo, recuperé relación hace cincos años", confirmó Tevez en 2017. “Nos sentamos y hablamos. Ella está muy bien. Yo de parte de ella tengo 12 hermanos y por parte de mi otra familia tengo 5. Son todos hermanos. Uno de esos hermanos lo tengo preso, es difícil para uno”, agregó.

El secuestro de Segundo

Desde muy chico, Segundo Tevez se convirtió en la principal referencia del futbolista al punto de que directamente lo considera como su papá. Uno de los momentos más díficiles que le tocó afrontar fue el secuestro en 2014. El hecho fue al boleo en el acceso Oeste de la Ciudad, la banda de secuestradores no se percató hasta que tenía en su poder a Segundo que era el padre de Tevez.

Lo que comenzó como un asalto terminó en un secuestro, en donde Tevez pagó $400.000 para que liberen a su padre que trasladaba hacía Morón en donde estaba a cargo de una construcción, ya que es maestro mayor de obra. En total estuvo ocho horas secuestrado.

En 2017 los cuatro detenidos por el hecho fueron condenados a doce años de prisión.