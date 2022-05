Dua Lipa se cayó y dejó en evidencia que hace playback: los otros artistas que no cantan en vivo

Dua Lipa es una de las grandes figuras del momento. Cantante, compositora y actriz británica de ascendencia albanokosovar, comenzó su carrera como modelo hasta que firmó con Warner Bros. Records en 2014 y lanzó su primer álbum en 2017, el cual alcanzó el número 3 en la UK Albums Chart. Desde entonces, su carrera no dejó de crecer hasta el punto que lanzó el sencillo número 1 del Reino Unido "New Rules", que también llegó al puesto número 6 en Estados Unidos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Como si esto fuera poco, ganó cinco premios Brit, tres Grammy, dos MTV Europe Music Awards, un MTV Video Music, un American Music y su segundo álbum, Future Nostalgia, le valió seis nominaciones a los premios Grammy, Además, en 2021 fue incluida en la lista 100Next de la revista Time sobre las futuras 100 personas más influyentes del mundo.

Por esta razón, su nombre no suele pasar desapercibido en las redes sociales. Resulta que durante su último show en Milán, la cantante se tropezó en medio de una canción durante una de sus elaboradas coreografías y a pesar de que todos se detuvieron para socorrerla, de fondo siguió sonando su voz en una grabación. Fue un bailarín quien la ayudó a levantarse y la estrella del pop siguió con su presentación como si nada.

Pero el daño ya estaba hecho y algunos internautas no la perdonaron, aunque varios otros salieron en su defensa y resaltaron que la artista usa una pista debajo de su voz, ya que no puede bailar como lo hace y cantar al mismo tiempo. Esta no es la primera vez que le ocurre, ya que a principio de marzo, en un show en Washington D.C, Estados Unidos, se le cayó el micrófono en plena interpretación de “New Rules”.

Por este hecho, todos los presentes descubrieron que estaba haciendo playback. Según un video que no tardó en hacerse viral, una de sus compañeras la chocó accidentalmente haciendo que el micrófono caiga. Dua Lipa, que llevaba puesto un atuendo color verde flúor, siguió bailando pero con la pista sonando de fondo. Después de varios segundos, uno de los integrantes del staff le alcanza un micrófono y la cantante solo llegó a finalizar el tema.

En aquella oportunidad, cuando la artista entona “Practice makes perfect” se oye una sutil diferencia vocal entre la versión de estudio y la del vivo. Además, el resto de la canción no sonó como la versión original, razón por la cual muchos usuarios en las redes sociales coincidieron en que se trataba de una pista grabada que sonaba de fondo.

Las otras Dua Lipa

No es ningún secreto que los cantantes más famosos del mundo usan "playback" durante sus presentaciones en vivo. Desde Jennifer López hasta Shakira, Mariah Carey y Thalía, los artistas se apoyan de este recurso para que el show salga lo mejor posible y su uso no solo se volvió cada vez más cotidiano en el escenario musical, sino que resulta ser un buen resguardo por si ocurre un accidente.

Thalía

En 2018, Thalía cantaba con la cantante dominicana Natti Natasha durante su presentación en Los Ángeles y después de que la pista se detuviera durante la canción “No me acuerdo”, las cantantes actuaron como todo profesionales y siguieron cantando como si nada pasara, aunque quedaron en evidencia ante los cientos de miles de espectadores

Selena Gómez

En el 2013, Selena Gomez era una de las artistas más importantes de la escena musical. Por aquel entonces, se subió al escenario durante el concierto de Jingle Ball en Los Ángeles e intentó cantar cuando de repente tuvo problemas de audio. Si bien la también actriz siguió cantando como si nada, finalmente enfureció y hasta maldijo en voz alta por los inconvenientes que tuvo que afrontar.

Shakira

Muchos años atrás, Shakira vivió, tal vez, el momento más incómodo de su carrera. Era el año 1997 cuando la esposa de Gerard Piqué cantaba su tema “Piez descalzos”: cuando comenzó su interpretación, se le cayó su micrófono y terminó exponiéndose ante el público. La canción siguió sonando y ella pudo terminar su presentación afortunadamente.

Jennifer López

No hay ninguna duda de que Jennifer López es un ícono musical. La actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense sabe dominar el escenario, pero durante su interpretación de “On the floor” en el 2011, la cantante tuvo que bailar sin música gracias a un problema con el "playback". Al final, la música regresó y ella continuó como toda profesional, acompañada por Pitbull.

Britney Spears

Britney Spears no podía faltar en este podio. La estadounidense vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de la historia. Además, es una de las artistas femeninas que más grabaciones a nivel mundial vendió y la octava mujer a nivel general en Estados Unidos, con 34 millones de copias certificadas.

Como si esto fuera poco, Britney ocupó el primer lugar en la lista de Forbes de las cien celebridades más poderosas e influyentes en el mundo en el año 2002​ y es también la octava cantante más mencionada en Internet. También una de las cantantes más premiadas en la historia, solo detrás de artistas como Michael Jackson o Whitney Houston, y es la séptima artista más buscada en la historia de YouTube.

Pero sumado a su éxito, muchos la conocen por su uso desmedido del "playback" en casi todas sus presentaciones. En su gira por Japón en el 2017, la cantante intentó quitarse una máscara durante su interpretación de la canción “I’m a slave 4 U”, lo que evidenció que estaba cantando con pista, ya que la voz siguió sonando mientras la artista solucionaba el problema con su accesorio.