Duki y Emilia Mernes blanquearon su noviazgo: cuándo nació el amor y el enojo de Brenda Asnicar

Desde hace seis meses, Duki y Emilia Mernes compartían salidas con amigos, se mostraban juntos en diversos eventos y hasta grabaron un tema y un videoclip juntos. Por eso, los fans querían saber si entre ellos había nacido el amor, pero cada vez que alguien les consultaba, ambos artistas negaban que vivieran un romane. Hasta ahora.

En la madrugada del jueves, el trapero de 25 años compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve a los besos con Emilia. A la imagen le agregó una emoji de un corazón. Y la publicación cosechó más de dos millones de Me gusta en la red social. A eso, la joven entrerriana escribió en un comentario: “¿Quién será esa divina?”.

Unos minutos después, desde sus respectivas cuentas de Twitter, Emilia y Duki siguieron dando señales del blanqueo de su romance. Ella escribió en dos posteos diferentes: “Estoy como para gritarle al mundo que te quiero” y “Se hace la sorprendida”. Él, en tanto, hizo un chiste: “Gente, no flasheen, Emi se cayó y la estaba ayudando, el piso estaba recién lavado, muy resbaloso, y bueno, justo saqué la foto”.

Al parecer, la relación nació gracias a la música. Y no podía ser de otra manera. Desde principios de año, los dos comenzaron a trabajar en un tema que grabaron juntos. Finalmente, en julio salió a la luz el clip de Como si no importara, y fue un verdadero éxito. Hasta ahora, el video cuenta con más de 72.000.000 de reproducciones. Y la química entre ellos era más que obvia.

Desde entonces, los dos eran vistos en eventos de todo tipo, premiaciones y también en salidas a boliches y fiestas con amigos. Pero, más allá de la chispa del amor entre ellos, también había mucha polémica porque Duki estaba en plena crisis con Brenda Asnicar, con quien vivió un largo noviazgo.

De hecho, la última publicación junto a la actriz y cantante había sido, justamente, en julio, cuando compartía largas jornadas de trabajo con Emilia. Los allegados a la ex Patito Feo dejaron trascender que Brenda sospechaba que su entonces novio la engañaba y las peleas se hicieron una hábito diario. Eso parecía que era el fin de la relación. Pero había un problema, el trapero no le ponía un punto final.

Durante un par de meses, los idas y vueltas, con peleas en el medio, Mauro Lombardo Quiroga, el verdadero nombre del trapero, y Asnicar continuaron con su relación. Hasta que él se fue a Miami y decidió terminar la relación. Para entonces, las fotos y videos junto a Mernes en las redes sociales generaban sospechas entre sus seguidores.



Brenda también desconfiaba y el tiempo le dio la razón. Aunque jamás quiso hablar de su separación de Duki, quien en varios oportunidades blanqueó su separación y luego volvía a los brazos de Asnicar. Lo llamativo es que un par de horas después de la publicación del noviazgo del trapero y la cantante, utilizó su cuenta de Twitter para publicar dos extraños mensajes.



Primero, Brenda citó el tema Tango llorón, uno de los más recordados de Patito Feo: "No me vengas con un tango llorón”. Y luego escribió: “Borrate, tarado”. Sus seguidores lo entendieron como un palo para su ex novio y le respondieron “Arrobá a Duki”, “es para Duki” y “Duki compartió una foto con Emilia”.



Por su parte, Mernes también estuvo de novia con otro famoso músico: el uruguayo Fernando Vázquez, ex compañero de ella en la banda Rombai. De hecho, esa relación estuvo en el foco de la polémica cuando Emilia relató en una entrevista en PH: “Me perdono por una relación muy tóxica que tuve donde la pasé muy mal. Me acuerdo que realmente no estaba bien, hasta bajé diez kilos, y todo mi alrededor estaba muy preocupado por mí. Me sentía manipulada. Le pedí perdón a mis papás y amigos porque pasaron todo eso conmigo, claro que me acompañaban de corazón, pero yo no estaba bien, esa persona hacía lo quería conmigo”.