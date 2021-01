Filosa acusación contra Jana y Diego Jr: millones y la "doble cara" ante los medios

A más de dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre en un country de Tigre, continúa el conflicto sobre los bienes que tenía el astro en vida. En este contexto, Diego Junior, fruto de la delación que tuvo el Diez con la italiana Cristiana Sinagra, fue acusado de reclamarle plata al difunto entrenador de Gimnasia a través del abogado Matías Morla para sus propios intereses personales.

Fue el periodista Ángel de Brito quien remarcó que "no hay santos" en el círculo íntimo que rodeaba a Maradona y reveló que Junior le habría hecho a Matías Morla, ex apoderado del Diez, una muy importante suma en dólares para comprarse una casa. "Me contaron que Diego Junior le estaba pidiendo a Morla, tiempo antes de que Diego muriera, una casa para él. Se la estaba reclamando", contó el conductor de LAM.

Y sumó: "Y eso está en los chats que están presentados en la Justicia. No por eso a Morla lo sorprende hoy que Diego Junior lo mate en las redes. Dice: 'Este pibe que hoy me está matando y me pide rendición de cuentas es el mismo que me pedía una casa de unos 500.000 dólares". Al mismo tiempo. el ex conductor del Cantando por un sueño también le dedicó unos minutos a Jana Maradona, a quien Diego reconoció en 2014.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien la joven hija de Maradona, que se mostró abrazada a Claudia Villafañe durante el velorio del diez, maneja un muy bajo perfil, De Brito no dudó en calificarla como la "más viva" de los herederos del astro. “Yo creo que Jana es vivísima porque es la que menos se muestra y la que menos habló en público. La ves y ves casi una adolescente, como buenita y tímida. Pero tiene su carácter y también tiene lo suyo. Acá no hay santos", sentenció.

Cabe destacar que Diego Junior no fue el único en ser acusado de intentar o sacarle plata a Maradona en vida. Rocío Oliva, por ejemplo, fue acusada de tener un curioso "negocio" a espaldas de Diego mientras que ambos vivían en Dubai. "Tenía un negocio muy bien aceitado con la mamá, que funcionaba muy bien. Tenía un buen negocio de ropa. Compraba, lo dejaba en una habitación y lo mandaba a Buenos Aires", habían contado en LAM.

Según detallaron, luego en el país, la mamá de Oliva se encargaba de vender la indumentaria que su hija le mandaba. "Y eso que compraba afuera era con la tarjeta de Maradona. Y la mamá se quedaba con la tarasca. Ahí te das cuenta, al tipo lo afanaban por todos lados", sumó Yanina Latorre. Cabe recordar que la futbolista también fue acusada de utilizar una extensión de la tarjeta de crédito de Diego Maradona después del fallecimiento del ídolo.