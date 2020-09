Dura respuesta de Alejandra Darín a Suar: "Pol-ka cobró el ATP y no pagó los sueldos"

La titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, cruzó fuerte a Adrián Suar, después de que el dueño de Pol-Ka hablara de la situación de la productora y de las fuertes dificultades económicas que atraviesa incluso desde antes del comienzo de la pandemia de Covid-19 y su consecuente cese de actividades.

"Nosotros hemos sido amigos con Adrián. El problema acá no es él o yo, esto tiene que ver con el respeto. No tengo nada contra él. No es hablar mal de Pol-Ka, es que es la única empresa que no cumplió. Estando también un decreto presidencial no cumplió. Y, a pesar de haber recibido el beneficio del ATP no pagó los sueldos. Es llamativo que todas las empresas cumplieron con los contratos menos Pol-Ka", denunció Darín, en diálogo con el ciclo radial Bremer Directo.

Además, Darín cuestionó a quienes acusaron al gremio de "encarecer y hacer inviables las ficciones nacionales", al tiempo que reclamó una participación más directa por parte del Gobierno nacional. "Algunos medios vendieron al sindicato de Actores como muy férreos y cerrados, pero en realidad lo único que hacemos es defender los derechos adquiridos de los actores y actrices. El Estado debería exigirle a los canales una cuota mínima de ficción nacional en esta época dura y extraordinaria".

"Parte de la grandeza de Pol-Ka se debe a actores, actrices, técnicos y técnicas", resaltó, en alusión a los casi 300 empleados fijos de la productora; que, de acuerdo a lo confirmado por la productora, no perciben su salario completo desde el inicio de la pandemia.

La palabra de Adrián Suar

La semana pasada, el productor visitó el ciclo de Mirtha Legrand y se refirió al delicado cuadro de situación que atraviesa la productora, cuyo principal accionista es el Grupo Clarín. "Quiero aclarar que con los actores nunca tuve ningún problema, quiero decirlo porque se mezcla todo. Estamos teniendo un problema enorme con los trabajadores", empezó.

"Es un problema para ellos y para mí también. Es una situación muy fuerte porque tenés gente en relación de dependencia. De hecho, me llamó gente con menos personas a cargo que está pasando por lo mismo. Como productor tengo una responsabilidad, pero esto me supera porque la actividad de una ficción cambia mucho ahora, te hace repreguntar muchas cosas".

Durante su paso por el ciclo ahora conducido por Juanita Viale, Suar habló de Darín y de las negociaciones con el sindicato de actores. "Siento que se habla mucho y se entiende poco. Esto a mí me cambió el negocio. El vínculo con la asociación podría ser mejor, porque yo también trato de acompañar a mis colegas. A Alejandra le tengo mucho cariño, no concuerdo con muchas cosas, pero estamos en diálogo".

"Ojalá encontremos un camino para poder encontrar una solución, pero a veces pienso que no se termina de entender la dinámica de la industria y espero que el Estado sí la entienda y pueda ayudar", declaró el también gerente de programación de El Trece.