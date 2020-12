Dura revelación de Coppola sobre el entierro de Diego Maradona y el último pedido del "Diez"

Guillermo Coppola volvió a hablar del último adiós a Diego Maradona, un mes después de la muerte del ex deportista. La intimidad del entierro en el cementerio privado de Bella Vista, qué dijo al momento de llevar el cajón y el pedido que el "Diez" le había hecho años atrás en Cuba.

"No le solté la mano hasta el último momento. Fue una reivindicación llevar el cajón. En el momento en el que lo enterrábamos, en el trayecto, te juro; iba metiéndole insulto tras insulto. Le decía: 'Me fallaste'. Sentía que me había fallado", reveló en diálogo con Agarrate Catalina.

Aunque no reveló qué miembro de la familia Maradona le pidió que llevara una de las manijas del cajón, Coppola aclaró que no fue él quien tomó la decisión. "En un momento, yo quiero dejar la manija porque estaba su hija, Jana, detrás mío. Pero me dijeron: 'Nadie mejor que vos para llevar esa manija'".

"Teníamos charlas de amigos, sobre todo en Cuba, donde estuvimos cuatro años bastante solos. No porque no haya acompañado la familia, sino porque la familia tenía sus actividades y me decía: 'El día que me lleves, vos pedí que sea alegre, que no me lloren. Nosotros celebramos la vida siempre, la vivimos a lo grande, nos divertimos, vivimos buenas y malas; altos y bajos, pero no me abandones. Llevame hasta el final'. 'Quedate tranquilo, viejo', le decía. Y lo llevé".

Consultado sobre la salud de Maradona, Coppola reconoció: "Tiró mucho de la cuerda, en el sentido que él dejó su tema que tanto mal le hizo durante el recorrido de su vida, la droga. Pero después fue el alcohol y cuando no era el alcohol eran las pastillas y los psicofármacos. Entonces, él no tenía un límite. Si le decías: 'Comete una porción de pizza, no dos', él se comía cuatro. Si le decías: 'Diego, hacés mal en comerte dos porciones, comete cuatro', él comía una. Esos chicos caprichosos. Lo que pasa es que yo tenía el timing, porque entre nosotros había un amor especial, un entendimiento. Él sabía que yo sufría cuando lo veía mal. Y quería que yo estuviera bien".

Coppola fue uno de los pocos invitados autorizados por la familia Maradona para participar del entierro. Afuera quedaron otras personas importantes en su vida como Matías Morla y Rocío Oliva. Además de Guillermo, estuvieron Claudia Villafañe, Raúl "Lalo" Maradona, las hermanas del "Diez" y sus sobrinos Walter "El Chino" Machuca y Daniel López Maradona.