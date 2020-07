Durísima respuesta de Denise Dumas a Coronel: "¿Viste cuando uno ya no viene contento a un trabajo...?"

No va más. Después de un filoso cruce en vivo con Denise Dumas, conductora del programa, Marcela Coronel anunció su renuncia al ciclo Hay que ver. La panelista denunció que se sintió humillada y maltratada por su compañera y cerró la puerta, sin previa comunicación con el equipo. La dura respuesta de Dumas.

"Con Marcela Coronel yo quedé en medio de un debate dolorosísimo. He tenido debates en los que hablamos y hablamos; y después nos tomábamos un café. Nunca en la vida me pasó algo así, no me enteré que estaba así. No levantó si quiera el teléfono para decirme. Es una persona que yo quiero mucho y que además conozco desde hace diez años", advirtió la ex modelo, en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Denise hizo especial hincapié en que su compañera habló antes con los medios y no le dio la posibilidad de acercar posiciones en privado. "Yo siempre disfrutaba mucho debatir, sabiendo que todos somos buena gente y que estamos debatiendo cosas que no tienen que ver personalmente con nosotros. Hay gente que le puede gustar más lo que dijo una u otra, pero jamás tuve intención de hacerle daño. Todo lo que pasó, se vio al aire. Mi relación con Marcela es la que se ve al aire, no es que después hablamos en un camarín o por privado".

"Pido por favor que miren el debate de nuevo a ver si yo la humillé y la maltraté. El maltrato y la humillación son cosas que son muy dolorosas y graves. Lo único que le pudo molestar es que ella dijo algo como si fuera personal. Pero me parece que nos estamos subiendo a una lectura. Si vos ves el debate, yo ya estoy hablando de otra cosa. Es un debate más. Si ella no decía nada, no lo levantaba nadie", sumó, en un mano a mano con el ciclo Por si las moscas.

Más allá de la repercusión mediática del cruce, la conductora se quejó de los duros términos que empleó su ahora ex compañera a la hora de describir el tenso momento al aire. "¡¿Cómo voy a humillar o maltratar a una compañera que además yo quiero?! Yo me enteré por los portales que ella estaba enojada y para mí estas cosas se hablan cara a cara. Esto es horrible, más allá de lo laboral. Pero su renuncia no tiene que ver con esto solamente, fue la gota que rebalsó el vaso. Yo no me voy a hacer cargo. ¿Viste cuando uno ya no viene contento a un trabajo y buscás...?".

Al momento, las puertas para una posible reconciliación están cerradas. "Ya pasó el momento de charlarlo y solucionarlo. Ojalá estemos bien todos. Lamento que haya dicho que la humillé y la maltraté, porque yo no soy esa clase de persona. Lamento esa acusación, porque yo no soy así. Todo lo demás tiene arreglo. Es muy grave. Si yo fuera hombre, sería gravísimo esto".