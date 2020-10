Andrea del Boca describió los abusos sexuales que habría sufrido su hija: "Le apoyaba su miembro"

Andrea del Boca contó hoy con lujo de detalles las graves acusaciones que pesan contra Ricardo Biasotti, su ex pareja y padre de su hija Anna Chiara, quien lo denunció en 2019 por el delito de Abuso sexual agravado y corrupción de menores.

“Ella empezó a contar que cuando la llevaba a su casa el progenitor masculino, como ella le dice, la obligaba a dormir en el dormitorio de él. Él estaba desnudo y le apoyaba su miembro, su pito, la toqueteaba, la besaba en la boca. A ella le daba mucho asco… Ella se sentía como en una cajita de cristal que golpeaba y nadie la podía escuchar. Yo le daba un celular para que se comunicara conmigo, pero él sistemáticamente lo escondía. El asco que le daba cuando la obligaba a ver películas pornográficas. Ella no sabía a esa edad lo que significaba, pero le daba mucho asco ver cómo personas se besaban por donde uno hacía pis. Con los años se dio cuenta de que eso se llamaba sexo oral. Pero era muy chiquita y no tenía que pasar por todo esto”, dijo en medio de una crisis de llanto, en comunicación con el programa Nosotros a la mañana.

“Cada vez que Anna tenía que ir a dormir a la casa del padre, suplicaba que no la dejáramos ir, se agarraba de las puertas. Yo hice las denuncias en el Juzgado de Menores, pero nunca fue escuchada, nunca fue a Cámara Gesell, siempre me decían que había que seguir intentándolo. Es más si yo no permitía que la viera, las multas las tenía yo. Es un dolor… Le robó la inocencia. El padre biológico es inhumano, no me cabe en la cabeza. Es muy duro, no se imaginan cuánto... tener que relatar, como mamá, lo dicho por Anna”, dijo Del Boca, en diálogo con Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

“Ahora ella está en pareja, Gastón (su novio) la ayudó mucho. Ella no quería tener a nadie, porque no quería que nadie la tocara. Recién el año pasado, se animó. Ellos tuvieron que superar muchas cosas como pareja. Afortunadamente Gastón la apoyó y la ayudó a tomar la decisión de denunciar”, reveló la actriz. Andrea puntualizó que su hija se animó a contar lo ocurrido luego del fallecimiento de su abuelo Nicolás del Boca, y que hasta entonces lo había mantenido en secreto por “miedo, vergüenza, porque se sentía humillada y sucia”.



Andrea dijo además que durante años, Biasotti fue amenazada por su padre para que no le dijera a nadie lo que había vivido durante su infancia. “Son heridas que se quedan en el alma y no se curan”. Andrea contó que actualmente, ella y su hija viven juntas y que en este momento duro de batalla judicial, cuando sale a la luz todo lo ocurrido, intenta contenerla. Actualmente, Anna Chiara estudia y trabaja promocionando marcas en las redes sociales.