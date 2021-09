¡Durísimo! El lapidario posteo que la "China" Suárez, ¿le dedicó a Benjamín Vicuña?

Mientras que en la Argentina y Chile todos los medios se hacían eco del presunto affaire entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar, Eugenia la "China" Suárez permanece en Madrid junto a sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Lo cierto es que la actriz se radicó por dos meses en España por motivos laborales, pero su partida coincidió con la confirmación de la separación publicada por el chileno en su cuenta de Instagram. Desde entonces, la ex Casi Ángeles intentó hasta donde pudo no hacer comentarios sobre la ruptura.

¿Qué pasó ahora? No fueron pocos los fans de la "China" los que sospecharon que una de sus últimas historias de Instagram publicadas desde el Viejo Continente son una sutil respuesta a los rumores que lo vinculan al chileno con Salazar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Estaba llorando por nada, después me di cuenta", compartió la actriz y, como era de esperarse, generó una respuesta. ¿Qué hizo Vicuña? Después de llamarse a silencio durante casi una semana, el actor se comunicó con el periodista Ángel De Brito para desmentir con contundencia cualquier vinculación con Luli. Todo esto, claro, después de que la propia Salazar se encargara de desmentir, aunque otorgándole a su negativa cierto aire de misterio, el encuentro con el chileno.

La última vez que la "China" se pronunció sobre el tema tuvo lugar a principios de este mes, cuando estalló el primero de los escándalos: el presunto affaire que el ex de Carolina "Pampita" Ardohain habría mantenido con una moza cordobesa, cuando viajó a la provincia para cumplir con compromisos profesionales.

Después de compartir un sinfín de historias en las que les mostraba a sus seguidores cómo avanzan las refacciones en la fastuosa casona de Pilar que había comprado junto a Vicuña, la actriz decidió tomar el toro por las astas y habló por primera vez de la separación (antes lo había hecho, pero a través de su amigo, el periodista Marcelo Polino).

"¡Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió; no tengo ni idea. Paren ya, por favor. Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada: la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición".

La "China" acusó en su momento a los medios de explotar su separación. "La gente se separa por muchas otras cosas más simple. Nos queremos un montón, está todo bien y nos separamos bárbaro, aunque eso no venda. Córtenla ya, por favor. Es agotador. Bueno, buen día", cerró con un tono resignado la actriz.

El video de la actriz llega después de que la moza hablara sobre el tema y dejara la puerta abierta: "Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración".