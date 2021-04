Duro revés contra Morla: Dalma y Gianinna serán querellantes en la causa por la marca "Maradona"

Luego de su reaparición pública, Matías Morla sufrió un nuevo revés judicial en la causa que analiza el uso y la propiedad de la marca "Maradona", en propiedad de la empresa Sattvica SA. A través de un nuevo fallo, la Justicia le permitió a Dalma y Gianinna Maradona que sean parte del litigio como querellantes, lo que les permitirá participar del proceso penal y aportar pruebas las pruebas que crean necesarias.

Cabe recordar que a principios de marzo, las hijas de Diego Armando Maradona habían denunciado al amigo, abogado y último apoderado del difunto DT, por "defraudación y administración fraudulenta", un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión. Las hijas de Diego lo acusan a Morla de haber creado una firma con “sello de goma” para apropiarse de la marca “Maradona” y hacer suyos los negocios de su padre.

Vale aclarar que Morla constituyó en junio de 2015 la empresa Sattvica SA – significa "ser de luz" en sánscrito-, propietaria de las marcas "Diego Armando Maradona", "Diego Maradona", "Maradona", "Diegol", "El 10?, "El Diego" y "La Mano de Dios", entre otras denominaciones comerciales que resguardan la utilización comercial de la figura del hombre cuya muerte conmovió al mundo el pasado 25 de noviembre.

El abogado fundó el 11 de junio de 2015 la empresa. En 2016 Maradona hace una sesión desde Dubai en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca "Diego Armando Maradona", lo que convirtió al ex apoderado en titular de esa marca. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Sattvica no hay cotitulares y el nombre de Diego Maradona no aparece en ningún lado.

Diego, supuestamente, autorizó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y en otras oficinas de marcas de distintos países “el uso y la explotación de sus marcas con sugestivas particularidades”. “Lo que decimos es que deberá ser muy bien escrutado cualquier papel o documento que MORLA traiga en su defensa a este proceso, si es que trae alguno”, pidieron las hijas del Diez.

Uno de los primeros ingresos que generará Sattvica tras la muerte de Maradona será la difusión en distintas plataformas del documental que ya había estrenado en su pantalla Direct TV y que lleva el título "Diego Maradona" y registra sus años en Nápoles. Fue dirigido por Asif Kapadia y estrenado en 2019 en el Festival de Cine de Cannes. El filme fue basado en 500 horas de material que muestran tanto la carrera como la vida personal del astro futbolístico.

De acuerdo con Intrusos, la Justicia también ordenó que se levante el secreto fiscal y que, en consecuencia, se pueda conocer cuál era el volumen de dinero que manejaba la sociedad que tuvo como presidente al abogado. Adrián Pallares, explicó que también “se ordena la prohibición de innovar, por lo cual la marca Diego Maradona no se puede utilizar hasta que la Justicia decida lo contario”.

Según el conductor del ciclo de América, Morla apelará la decisión. "Presentarán su recurso lo más pronto posible, mañana mismo, seguramente. Porque ellos tenían hace un par de semanas un fallo que era absolutamente contrario. Es decir, antes se podía usar la marca y se podía seguir operando con SATTVICA S.A y ahora acaba de salir este fallo que da marcha atrás con todo lo dicho por la Justicia, y que pone en una situación más complicada a Matías Morla”, manifestó.

Morla mantuvo una entrevista con Jorge Rial en TV Nostra, donde reveló que Claudia Villafañe, en el año 2000 o 2001, inscribió la marca "Diego Armando Maradona" a nombre de sus hijas. "La marca de Maradona por sí sola no sirve para nada, vos necesitás la imagen. ¿Sabés de quién es la imagen? De los herederos y eso lo dispuso Diego. La marca Diego Armando Maradona es de Dalma y Gianinna", detalló.

Y cerró: "Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no tengo nada que esconder, y las hermanas van a vivir de eso mientras yo viva. Con respecto a la imagen, Diego dispuso que yo estoy habilitado a firmar siempre y cuando de la imagen vaya el 50% a los herederos. Las hijas podrían buscar trabajo por su cuenta, si algún día se disponen a trabajar, y hacer contratos con la imagen de Maradona porque están habilitadas".