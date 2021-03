Duro revés para Dalma y Gianinna: los papeles con los que la Justicia le dio la derecha a Morla

Después de la fallida marcha al Obelisco, Dalma y Gianinna Maradona decidieron romper con el frente judicial de unidad que mantenían con sus otros tres medios hermanos en la sucesión para avanzar con una denuncia por "administración fraudulenta" contra Matías Morla, último abogado, representante y apoderado de Diego Armando Maradona. Las hijas mayores de Claudia Villafañe, quienes lo tienen desde hace años entre ceja y ceja, dan pelea por la firma "Maradona", en posesión de Morla por disposición del "Diez".

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso BigBang, la Justicia no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla "ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona de las que ilícitamente se apoderó o apropió", sino que además aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial.

"Cabe destacar que la medida de no innovar constituye una orden judicial de no realizar actos físicos o jurídicos que alteren la situación de hecho o derecho existente al tiempo de la promoción del pleito, cuando la ejecución de tales actos pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible", explicó el fallo al que tuvo acceso este medio.

Pero eso no es todo. En la resolución judicial, se estableció que no está en "discusión" la titularidad de la sociedad que Diego Maradona creó en el año 2015 con Morla. "En tales condiciones, es menester considerar que en los presentes actuados no se halla discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas cuya reivindicación y nulidad aquí se intenta".

"En efecto, el cuestionamiento de la cesión efectuada en 2016 de las mismas (por la titularidad de las marcas) requiere una amplitud de debate y prueba que, sin dudas, excede el marco de la cautelar y que deberá ser dirimido oportunamente ante quien en definitiva resulte competente para ello", suma la resolución.

Por último, el juez firmante concluyó: "Considero que el acogimiento de la medida tal como es solicitada importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado, provocando -en esta instancia del proceso- una limitación injustificada que puede ser evitada mediante el dictado de otra medida que proteja, asimismo, el derecho de la sucesión actora. Dicho con otras palabras, la medida de no innovar solicitada (por Dalma y Gianinna) es improcedente".

La sociedad que Dalma y Gianinna objetan se constituyó en junio del año 2015. Se trata de la empresa Sattvica, presidida por Morla, que tiene el control y el dominio de la marca "Maradona". Diego firmó toda la documentación ante escribano público y se encontraba en uso de sus facultades, algo que las hijas mayores del "Diez" quieren dirimir ahora en la arena judicial. "El peligro de la demora (en la cautelar) es que una decisión judicial llegue demasiado tarde como para volver las cosas (por las marcas) a su estado anterior. Solicitamos se ordenen medidas de prohibición de innovar y de contratar sobre todas las marcas de Diego Armando Maradona que estén o hayan estado registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual", sostuvieron las hijas de Claudia en su ahora desestimada presentación judicial.