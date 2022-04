Echaron por acoso a un camarógrafo del Hotel de los Famosos y negó todo: "Yo solo les decía linda y hermosa"

Patricio Ramírez, un camarógrafo del reality show El hotel de los Famosos, fue desvinculado por la productora BoxFish tras haber recibido seis denuncias de acoso sexual contra él en el programa emitido por El Trece.

"Me enteré que había sido despedido hoy a la mañana. Una coordinadora me informó que no iba a trabajar más en el reality", dijo Ramírez en declaraciones a un programa de espectáculos de América y agregó detalles sobre su comportamiento en la diaria del programa: "Yo todos los días las saludaba a las productoras en la combi, donde viajábamos todos. Una vez, una de ellas me dijo que no le gustaba cómo la saludaba. Me disculpé y no lo volví a hacer más", manifestó.

El camarógrafo luego desarrolló cómo le llegó la noticia del despedido: "Hoy me llamó la coordinadora, me comentó que tuvieron una reunión con las productoras y, después de esa reunión, decidieron no renovar mi contrato. Ella me dijo que se quedó helada con las denuncias porque sabía que yo siempre me manejé de una manera muy cordial", detalló, y además resaltó jamás había vivido una situación similar. "Yo soy una persona respetuosa y eso lo saben quienes trabajaron conmigo todos estos años".

Qué dice la productora de El Hotel de los Famosos y el descargo de Ramírez

Desde la productora del reality señalaron que al camarógrafo se le venció el contrato, y que a raíz de una serie de denuncias por acoso, decidieron no renovarle el contrato.

Por su parte y para también defenderse, Patricio Ramírez usó su cuenta de Facebook para realizar un fuerte descargo tras ser desvinculado del canal. "Buenos días a todos compañeros de trabajo. Hoy me comunicaron las autoridades productora de contenidos bxfsh que dejó de pertenecer al proyecto Hotel de los Famosos por dos motivos: según ellos existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba cuando me dirigía hacia ellas con mi saludos de todos los días".

"Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador eran: ’buen día genia’, ’hola amor’, ’que linda estas hoy’, ’qué bien te queda esa remera o ese pantalón o ese color de ropa’, ’linda’, ’hermosa’, ’te quiero bonita o divina’ . Les regalaba un dulce o un chocolate", detalló sobre las denuncias realizadas por productoras del reality.

"Les cuento a esas mujeres que antes que ellas no estuvieran ni en los huevos de su padre 25 años atrás yo ya estaba detrás de cámara produciendo programas en distinto canales de aire o cable. Tengo en mi haber un par de nominaciones a los Martin Fierro. Un Martin Fierro por mejor producción infantil en canal de aire ATC Argentina televisora color, diploma que me acredita tal nominación de Aptra. Les comento que he trabajado en todos los canales de aire con el 70 por ciento de personal femenino así también en varias productoras de cable. Siempre me manejé con respeto y humildad que me enseñaron mis padres y el colegio primario", indicó.

Y expresó en la carta que su manera de tratar a las personas "fue siempre con ese léxico". "Conocí y trabajé con muchas periodista que hoy en la actualidad están frente cámaras conduciendo programas tanto en canal de aire como como en cable. Jamás he tratado así de la manera que ustedes hoy me están denunciando con mala intención o doble intención. Quisiera dar nombres pero por código me los guardo", advirtió el camarógrafo denunciado.