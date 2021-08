Eduardo Fort la acusó de haber sido "empleada" de su hermano y Virginia Gallardo estalló de furia

Enojos, chicanas y dedos acusadores son los grandes protagonistas por estas horas del armado de la serie que tratará la vida de Ricardo Fort, quien falleció el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años. Y es que entre los famosos que decidieron negarse a aparecer en el documental se encuentra Virginia Gallardo, lo que ocasionó que la familia del mediático chocolatero, con Martita y Felipe Fort a la cabeza, desencadenaran una guerra contra ella.

Pero fue la frase Eduardo Fort, el hermano de Ricardo, lo que enfureció a la panelista de Intrusos. "Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío (Marengo) es mi pareja, no mi empleada”, aseguró el empresario a través de su cuenta oficial de Twitter para definir, de alguna manera, el vínculo que unía a la rubia con su hermano. Claro está, Gallardo no se quedó callada y contraatacó: “Él me dice que soy empleada. Yo le recuerdo que soy empleada en vida y no hermano ausente".

En Intrusos, la panelista pidió que recordarán la opinión que tenía Ricardo en vida de su hermano. “La empleada interesada dijo que no a este negocio (de la serie), ¿ahora ustedes creen que el hermano ausente dijo: ‘prefiero correrme a un costado’? El primero que dio su testimonio y abrió su fábrica. Esto no solo es un negocio en la serie o la empresa de chocolates que tienen ellos, que es la principal y la que a él le importa", sostuvo la bailarina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe remarcar que son los hijos de Ricardo, Marta y Felipe, los que están, de alguna manera, encabezando este documental a modo de homenaje para contar la historia de vida del Comandante y le había propuesto a Gallardo ser parte del mismo, pero sin recibir ninguna remuneración por ello. "Soy empleada de toda la vida, trabajo desde que tengo uso de razón, me hubiera encantado ser heredera de un imperio, pero realmente no tuve esa suerte y salí a trabajar siempre”, lanzó.

Y continuó: "La empleada estuvo ahí para acompañarlo, para cuidarlo, para dormir en la clínica cuando estuvo internado, para escucharlo cuando lloraba... ¿Ahora él cuando estuvo? Todo cae por su propio peso, creo que le molestó mandar a su novia (Marengo) a exponerla y defender lo indefendible. ¿Dónde estaba hace 3 años cuando fue el cumpleaños de 15 (de Martita) y me convocan? Aparte, si pensaban todo esto, ¿para que me llamaron todo este tiempo?”.

De acuerdo con los dichos de la panelista, El Comandante siempre le contó que su familia sentía vergüenza de él. “Yo respondo a ataques constantes. Más allá de que estuvieron a favor mío por este tuit, lo único que hicieron una vez más fue recordarle los inicios de cómo arrancó su novia (Marengo) en este medio y un montón de cuestiones personales que lo único que hacen es agredirla”, se defendió.

Y de pasó, aprovechó para darle un consejo a Marengo: “A esta altura ya me pareces una víctima. Habla todo lo que tengas que hablar ahora, porque yo soy la que quiero ocultar mi pasado, pero Eduardo Fort le puso un bozal legal a la ex mujer, Karina. Yo digo que no a lucrar con la imagen de su hermano y ¿tenemos a alguien que nunca estuvo y resucita ahora para colgarse de Ricardo? No le tenía bronca, le tenía celos".

Para Gallardo, Eduardo aprovecha este momento "de gloria para colgarse de su hermano" y, de paso, se buscó "hasta una novia famosa” para intentar ocupar el lugar que dejó su hermano tras su muerte. “No sé lo que quiere Eduardo. ¿Defender qué, a su novia? ¿a defenderla de que me haya atacado? No entiendo la situación”, concluyó.

Ricardo Fort perdió la vida en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo el 25 de noviembre de 2013. El mediático se había internado para ser tratado de una fractura femoral, sufrida días atrás en Miami. Además, padecía de constantes dolores debido a una lesión en su columna y otra en su rodilla. Fort falleció de un paro cardíaco producto de una hemorragia estomacal.

El parte médico había detallado que “se mantuvo clínicamente estable y súbitamente presentó un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia masiva en el estómago”. Pese a las denuncias de su familia por supuesta mala praxis, el juez de instrucción Diego Slupski, dictó el sobreseimiento de los médicos que atendieron a Fort previo a su fallecimiento por problemas cardíacos en marzo de 2017.