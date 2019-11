Efecto Darthés: piden la detención del ex de Andrea del Boca denunciado por abuso sexual de su hija

Los abogados de Anna Chiara Del Boca, la hija de la actriz Andrea del Boca, le solicitaron a la Justicia la detención de su padre, Ricardo Biasotti, en la causa por abuso sexual que le inició y que tiene como víctima de 18 años, de acuerdo a lo que le confirmaron a BigBang fuentes judiciales.

El pedido fue realizado hoy en el juzgado Criminal y Corrección 43, a cargo de Pablo García de la Torre, por los abogados que representan a la hija de la actriz, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, acompañados por el letrado que representa a Del Boca, Juan Pablo Fioribello.

El motivo del pedido, según confirmaron los abogados de este medio, se basa en la capacidad económica que tiene Biasotti para poder abandonar el país y evitar someterse al proceso judicial en su contra. Asimismo, la defensa apunta a que no pueda intimidar a los testigos que presentaron ya con el fin de que no puedan declarar.

Es que justamente Fioribello, tal y como contó BigBang, ya tuvo una experiencia similar con la panelista y diputada electa de la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, cuando ella intentó “comprar” el testimonio de una ex pareja del letrado para poder iniciarle una causa por violencia de género. Cabe destacar que al momento en el que se denunció que se cometieron los abusos sexuales, Granata era la pareja de Biasotti.

Calabressi fue quien además contó, la semana pasada, cómo eran los episodios de abuso. "Él la obligaba a dormir con ella mientras estaba desnudo o en calzoncillos y ella sentía el miembro de su padre la tocaba", contó horrorizado. "Él la iba a buscar, ella se escondía con la luz apagada abajo de la cama para que el papá no la encuentre, y se la llevaba a dormir con él diciéndole que era para que no tuviera miedo, pero ella no lo tenía porque en la casa de Andrea dormía en una habitación sola", indicó Calabressi.

La causa judicial se inició luego de que la perito Raquel Holway sostuvo, tanto en declaraciones mediáticas como judiciales, que cuando se desempeñó en el juicio de divorcio entre Del Boca y Biasotti la menor le relató, mediante una serie de dibujos que formaban parte de las pericias en ese entonces, diferentes episodios de abuso sexual. Asimismo, según la parito, Anna Chiaria relató como su padre y Granata la hacían ver películas porno dentro de la intimidad de su habitación.