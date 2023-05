Ejercicio, playa y "limones": Ivana Nadal dejó el desodorante y usa una receta natural en las axilas

Fue a comienzos del 2020 cuando Ivana Nadal decidió abocarse de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, consejos alimenticios y postales hot. Al mismo tiempo, allí da consejos para llevar una vida mucho más sana y, sobre todo, espiritual.

En su lista de "consejos", se destacaron algunos muy polémicos, como cuando el día que la modelo aconsejó no usar barbijos porque, según ella, aumentaba las posibilidades de contraer Covid-19, su postura antivacunas y el instante que comparó un hater con un violador. Esta vez, la influencer se convirtió en tendencia al contar que decidió dejar el desodorante por un método antitranspirante más "amigable" con el medio ambiente.

Según explicó, logró reducir la transpiración a su máxima expresión. “Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón. Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado, comprarte un desodorante y ponerte, pero odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...”, contó.

Si bien resaltó que se había negado a probar la receta en un principió, detalló que optó por darle una oportunidad luego de que se la volvieran a recomendar durante un viaje. “Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. Es mágico eh, mágico. Es épico, altísimo dato”, concluyó.

Recordemos que la alta exposición que tiene en las redes, suele estar acompañada de mensajes de "odio", críticas y enojo de parte de sus seguidores a causa de sus llamativos consejos o afirmaciones. Por ejemplo, la morocha había recibido, años atrás, un sinfín de cuestionamientos luego de que invitara a las personas a que “suelten el dolor” por la muerte de familiares directos, cuando se mostró en contra de las vacunas o comparó a un hater con un violador.

Incluso, señaló que "todas las enfermedades son emocionales" y pueden llegar a ser curadas con buenos pensamientos. "El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad. Y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales?", había lanzado en una serie de historias que publicó en su momento en Instagram.

Y agregó: "¿Que todas las enfermedades tienen cura si crees en vos? Replantealo, fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar". A Causa de esta publicación, Ivana se había ganad las criticas de cientos de internautas, los cuales subrayaron lo peligroso que podían ser este tipo de comentarios hechos por una persona pública. Cabe recordar que a base de las críticas que recibía y recibe diariamente, la conductora había expresado su hartazgo y se fue del país. Hoy, disfruta de su estadía en Tulum, México, luego de convertirse en una conejita Playboy,